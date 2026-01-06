Названы профессии с наибольшим ростом медианных зарплат

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Наибольший прирост медианных зарплат в 2025 году произошел среди маляров и штукатуров (на 44%), страховых агентов (на 44%) и финансовых аналитиков (на 39%), следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости.

"За последний год наибольший рост медианной предлагаемой в вакансиях заработной платы зафиксирован среди маляров и штукатуров (плюс 44%, до 140 тысяч рублей), страховых агентов (плюс 44%, до 79,5 тысячи рублей), финансовых аналитиков (плюс 39% до 117,6 тысячи рублей)", - сообщили в сервисе.