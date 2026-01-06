Рейтинг@Mail.ru
Названы профессии с наибольшим ростом медианных зарплат - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:48 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/zarplata-2066549423.html
Названы профессии с наибольшим ростом медианных зарплат
Названы профессии с наибольшим ростом медианных зарплат - РИА Новости, 06.01.2026
Названы профессии с наибольшим ростом медианных зарплат
Наибольший прирост медианных зарплат в 2025 году произошел среди маляров и штукатуров (на 44%), страховых агентов (на 44%) и финансовых аналитиков (на 39%),... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T01:48:00+03:00
2026-01-06T01:48:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:311:2730:1847_1920x0_80_0_0_21a63bae73142a9623f52174dadb235c.jpg
https://ria.ru/20260104/rossija-2066359261.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b4f86dd5a6d33efc41ef78c57e916e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Названы профессии с наибольшим ростом медианных зарплат

РИА Новости: сильнее всего выросли зарплаты маляров и финансовых аналитиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Наибольший прирост медианных зарплат в 2025 году произошел среди маляров и штукатуров (на 44%), страховых агентов (на 44%) и финансовых аналитиков (на 39%), следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости.
"За последний год наибольший рост медианной предлагаемой в вакансиях заработной платы зафиксирован среди маляров и штукатуров (плюс 44%, до 140 тысяч рублей), страховых агентов (плюс 44%, до 79,5 тысячи рублей), финансовых аналитиков (плюс 39% до 117,6 тысячи рублей)", - сообщили в сервисе.
Отмечается, что в топ-5 по росту вошли монтажники, медианная зарплата которых увеличилась на 35%, до 144,5 тысячи рублей в месяц, а также комплаенс-менеджеры с ростом зарплаты на 29%, до 114 тысяч рублей.
Сварщик - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Названы самые популярные профессии в нефтегазовой отрасли
4 января, 16:11
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала