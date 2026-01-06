https://ria.ru/20260106/zarplata-2066549423.html
Названы профессии с наибольшим ростом медианных зарплат
Названы профессии с наибольшим ростом медианных зарплат - РИА Новости, 06.01.2026
Названы профессии с наибольшим ростом медианных зарплат
Наибольший прирост медианных зарплат в 2025 году произошел среди маляров и штукатуров (на 44%), страховых агентов (на 44%) и финансовых аналитиков (на 39%),... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T01:48:00+03:00
2026-01-06T01:48:00+03:00
2026-01-06T01:48:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:311:2730:1847_1920x0_80_0_0_21a63bae73142a9623f52174dadb235c.jpg
https://ria.ru/20260104/rossija-2066359261.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b4f86dd5a6d33efc41ef78c57e916e65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Названы профессии с наибольшим ростом медианных зарплат
РИА Новости: сильнее всего выросли зарплаты маляров и финансовых аналитиков
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Наибольший прирост медианных зарплат в 2025 году произошел среди маляров и штукатуров (на 44%), страховых агентов (на 44%) и финансовых аналитиков (на 39%), следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости.
"За последний год наибольший рост медианной предлагаемой в вакансиях заработной платы зафиксирован среди маляров и штукатуров (плюс 44%, до 140 тысяч рублей), страховых агентов (плюс 44%, до 79,5 тысячи рублей), финансовых аналитиков (плюс 39% до 117,6 тысячи рублей)", - сообщили в сервисе.
Отмечается, что в топ-5 по росту вошли монтажники, медианная зарплата которых увеличилась на 35%, до 144,5 тысячи рублей в месяц, а также комплаенс-менеджеры с ростом зарплаты на 29%, до 114 тысяч рублей.