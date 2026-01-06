МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Европа без помощи США способна вести против России лишь краткосрочную войну, пишет The Economist.
"Даже теоретические размышления о победе натовских сил без американских войск начинаются с признания того, что Европа в состоянии вести лишь короткую войну, но никак не затяжную", — говорится в материале.
Как отмечается, без тяжелого транспорта, средств воздушного управления и координации, спутниковой разведки и больших арсеналов, которые предоставляют США, Европа исчерпает возможности вести боевые действия высокой интенсивности за несколько недель.
Президент России Владимир Путин подробно разъяснял, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем своих стран. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
