"За несколько недель". На Западе сделали заявление о войне с Россией
19:48 06.01.2026 (обновлено: 19:50 06.01.2026)
"За несколько недель". На Западе сделали заявление о войне с Россией
Европа без помощи США способна вести против России лишь краткосрочную войну, пишет The Economist. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T19:48:00+03:00
2026-01-06T19:50:00+03:00
россия, европа, сша, владимир путин, нато, в мире
Россия, Европа, США, Владимир Путин, НАТО, В мире
"За несколько недель". На Западе сделали заявление о войне с Россией

The Economist: ЕС без помощи США способен вести против РФ лишь короткую войну

© U.S. Army photo by Sgt. William A. TannerАмериканский и финский военнослужащие во время учений
Американский и финский военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© U.S. Army photo by Sgt. William A. Tanner
Американский и финский военнослужащие во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Европа без помощи США способна вести против России лишь краткосрочную войну, пишет The Economist.
«
"Даже теоретические размышления о победе натовских сил без американских войск начинаются с признания того, что Европа в состоянии вести лишь короткую войну, но никак не затяжную", — говорится в материале.
Как отмечается, без тяжелого транспорта, средств воздушного управления и координации, спутниковой разведки и больших арсеналов, которые предоставляют США, Европа исчерпает возможности вести боевые действия высокой интенсивности за несколько недель.
Президент России Владимир Путин подробно разъяснял, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем своих стран. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Солдаты эстонской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Время на исходе". Как Европа готовится к войне с Россией в Прибалтике
29 декабря 2025, 08:00
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
