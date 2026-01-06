Рейтинг@Mail.ru
Россиянин, спасенный хуситами с греческого сухогруза, остается в Сане - РИА Новости, 06.01.2026
04:56 06.01.2026
Россиянин, спасенный хуситами с греческого сухогруза, остается в Сане
Россиянин, спасенный хуситами с греческого сухогруза, остается в Сане - РИА Новости, 06.01.2026
Россиянин, спасенный хуситами с греческого сухогруза, остается в Сане
Российский моряк Алексей Галактионов, спасенный правящим на севере Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) с потопленного ими в июле 2025 года... РИА Новости, 06.01.2026
в мире
сана
россия
йемен
ансар алла
сана
россия
йемен
Россиянин, спасенный хуситами с греческого сухогруза, остается в Сане

Кадр видео, на котором, предположительно, российский моряк Алексей Галактионов, спасенный хуситами с потопленного ими греческого сухогруза Eternity C
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Российский моряк Алексей Галактионов, спасенный правящим на севере Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) с потопленного ими в июле 2025 года греческого сухогруза Eternity C, до сих пор остается в Сане под охраной, рассказала РИА Новости мать моряка Людмила Галактионова.
В июле прошлого года в Красном море был атакован греческий сухогруз Eternity C. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Ансар Алла". Согласно заявлениям хуситов, с затопленного судна удалось эвакуировать 11 человек, в том числе Галактионова, получившего при взрыве тяжелую травму ноги.
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Власти Йемена и хуситы договорились об обмене пленными, сообщил источник
23 декабря 2025, 12:58
По словам матери моряка, после эвакуации Алексей был доставлен в госпиталь в Йемене, где ему провели четыре операции. Позже его перевели к другим десяти членам экипажа - гражданам Филиппин и Индии. Все это время моряки находились в помещении под охраной, российскому моряку разрешали связываться с семьей в Ростове-на-Дону два раза в неделю, добавила собеседница агентства.
В начале декабря 2025 года при посредничестве правительства Омана все члены экипажа, кроме российского моряка, были освобождены и вывезены эвакуационным рейсом из Саны.
"Мой сын до сих пор остается там, в Сане. У него нет документов, он передвигается на костылях, нога требует дальнейшего лечения и новых операций. Сроков его возвращения нет до сих пор, несмотря на многочисленные обращения и официальные заявления о приоритетности этого вопроса", - сказала Галактионова.
Она добавила, что направляла обращения в МИД России, посольство РФ в Омане, а также уполномоченному по правам человека в РФ. На данный момент ответа от аппарата омбудсмена семья еще не получила. В дипломатических ведомствах Галактионовой сообщили, что выясняют причины, по которым российский гражданин не был эвакуирован вместе с остальными членами экипажа, и заверили, что вопрос его возвращения является приоритетным. Конкретной информации о сроках возвращения до настоящего времени семья не получила.
Боевики-хуситы, поддерживающие свергнутого президента Йемена Абдаллу Салеха, вошли в город Аден - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Спасенный в Йемене российский моряк вышел на связь с родственниками
30 июля 2025, 07:49
 
