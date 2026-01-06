Россиянин, спасенный хуситами с греческого сухогруза, остается в Сане

«

"Мой сын до сих пор остается там, в Сане. У него нет документов, он передвигается на костылях, нога требует дальнейшего лечения и новых операций. Сроков его возвращения нет до сих пор, несмотря на многочисленные обращения и официальные заявления о приоритетности этого вопроса", - сказала Галактионова.