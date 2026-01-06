Россиянин, спасенный хуситами с греческого сухогруза, остается в Сане

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Российский моряк Алексей Галактионов, спасенный правящим на севере Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) с потопленного ими в июле 2025 года греческого сухогруза Eternity C, до сих пор остается в Сане под охраной, рассказала РИА Новости мать моряка Людмила Галактионова.
В июле прошлого года в Красном море был атакован греческий сухогруз Eternity C. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Ансар Алла". Согласно заявлениям хуситов, с затопленного судна удалось эвакуировать 11 человек, в том числе Галактионова, получившего при взрыве тяжелую травму ноги.
По словам матери моряка, после эвакуации Алексей был доставлен в госпиталь в Йемене, где ему провели четыре операции. Позже его перевели к другим десяти членам экипажа - гражданам Филиппин и Индии. Все это время моряки находились в помещении под охраной, российскому моряку разрешали связываться с семьей в Ростове-на-Дону два раза в неделю, добавила собеседница агентства.
"Мой сын до сих пор остается там, в Сане. У него нет документов, он передвигается на костылях, нога требует дальнейшего лечения и новых операций. Сроков его возвращения нет до сих пор, несмотря на многочисленные обращения и официальные заявления о приоритетности этого вопроса", - сказала Галактионова.
Она добавила, что направляла обращения в МИД России, посольство РФ в Омане, а также уполномоченному по правам человека в РФ. На данный момент ответа от аппарата омбудсмена семья еще не получила. В дипломатических ведомствах Галактионовой сообщили, что выясняют причины, по которым российский гражданин не был эвакуирован вместе с остальными членами экипажа, и заверили, что вопрос его возвращения является приоритетным. Конкретной информации о сроках возвращения до настоящего времени семья не получила.
