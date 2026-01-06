В Японии при землетрясении пострадали девять человек

ТОКИО, 6 янв — РИА Новости. В Японии девять человек получили ранения при землетрясении, передает Киодо.
По данным агентства, в префектуре Симанэ, где располагался эпицентр, пострадали пять человек, еще в трех префектурах — четверо.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня в 10:18 (4:18 мск). Очаг залегал на глубине 11 километров, угрозы цунами нет. В районе эпицентра сила подземных толчков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. За ним в течение 16 минут последовали еще три землетрясения магнитудой 4.5, 5.1 и 3.8.
Нештатных ситуаций на АЭС "Симанэ" не зафиксировали, радиационный фон находится в норме. Станция располагается в административном центре префектуры города Мацуэ.
Премьер Японии Санаэ Такаити сообщила, что сразу же после землетрясения в канцелярии главы правительства создали кризисный штаб.
Крупные землетрясения в мире в 2025 году
2 сентября 2025, 14:15