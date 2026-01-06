Рейтинг@Mail.ru
В Японии при землетрясении пострадали девять человек
17:09 06.01.2026 (обновлено: 20:25 06.01.2026)
В Японии при землетрясении пострадали девять человек
В Японии девять человек получили ранения при землетрясении, передает Киодо. РИА Новости, 06.01.2026
в мире, симанэ, япония, санаэ такаити
В мире, Симанэ, Япония, Санаэ Такаити
В Японии при землетрясении пострадали девять человек

В Японии в результате землетрясения пострадали девять человек

Обрушившаяся каменная стена после землетрясения в районе Хоуки, Япония
Обрушившаяся каменная стена после землетрясения в районе Хоуки, Япония
© REUTERS / KYODO
Обрушившаяся каменная стена после землетрясения в районе Хоуки, Япония
ТОКИО, 6 янв — РИА Новости. В Японии девять человек получили ранения при землетрясении, передает Киодо.
По данным агентства, в префектуре Симанэ, где располагался эпицентр, пострадали пять человек, еще в трех префектурах — четверо.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Японии предупредили о более сильных подземных толчках
Вчера, 05:59
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня в 10:18 (4:18 мск). Очаг залегал на глубине 11 километров, угрозы цунами нет. В районе эпицентра сила подземных толчков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. За ним в течение 16 минут последовали еще три землетрясения магнитудой 4.5, 5.1 и 3.8.
Нештатных ситуаций на АЭС "Симанэ" не зафиксировали, радиационный фон находится в норме. Станция располагается в административном центре префектуры города Мацуэ.
Премьер Японии Санаэ Такаити сообщила, что сразу же после землетрясения в канцелярии главы правительства создали кризисный штаб.
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Крупные землетрясения в мире в 2025 году
2 сентября 2025, 14:15
 
