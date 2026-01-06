После взрыва газа в доме в Твери, где погиб человек, завели уголовное дело

РЯЗАНЬ, 6 янв - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Твери после хлопка газа в многоквартирном доме, сообщило СУСК по региону.
Ранее СУСК сообщало, что ночью 6 января поступило сообщение о возгорании одной из квартир жилого дома в Твери, в результате которого один человек погиб, еще двум жителям потребовалась медицинская помощь, которая оказана на месте происшествия. Предварительной причиной возгорания стал хлопок бытового газа, произошедший в квартире по месту жительства погибшего мужчины.
"Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", говорится в Telegram-канале СУСК.
По версии следствия, хлопок газа произошел в результате неосторожного обращения с газовым оборудованием, установленным в квартире.