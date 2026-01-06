Рейтинг@Mail.ru
СК назвал причину возгорания в тверской многоэтажке, где погиб человек - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 06.01.2026 (обновлено: 12:15 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/vzryv-2066583963.html
СК назвал причину возгорания в тверской многоэтажке, где погиб человек
СК назвал причину возгорания в тверской многоэтажке, где погиб человек - РИА Новости, 06.01.2026
СК назвал причину возгорания в тверской многоэтажке, где погиб человек
Предварительной причиной возгорания в многоквартирном доме в Твери, где погиб один человек, еще двое пострадали, стал хлопок бытового газа, сообщило СУСК по... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T10:50:00+03:00
2026-01-06T12:15:00+03:00
происшествия
тверь
виталий королев
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066594117_0:152:1280:872_1920x0_80_0_0_2660d43a5ba4f2828ef3771f4462b7fc.jpg
тверь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066594117_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d039ff1669db0490d543e35dee7120bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тверь, виталий королев, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Тверь, Виталий Королев, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК назвал причину возгорания в тверской многоэтажке, где погиб человек

СК назвал взрыв бытового газа причиной возгорания в многоэтажном доме в Твери

© Фото : СУ СК РФ по Тверской области/TelegramРазрушения в многоквартирном доме в Твери
Разрушения в многоквартирном доме в Твери - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : СУ СК РФ по Тверской области/Telegram
Разрушения в многоквартирном доме в Твери
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 6 янв - РИА Новости. Предварительной причиной возгорания в многоквартирном доме в Твери, где погиб один человек, еще двое пострадали, стал хлопок бытового газа, сообщило СУСК по региону.
Как ранее сообщал врио губернатора Тверской области Виталий Королев, обломок БПЛА попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома в Твери, погиб один человек, жителей соседних квартир эвакуировали. Возникший в одной из квартир пожар полностью потушили, а двух пострадавших госпитализировали.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРазрушения в многоквартирном доме в Твери
Разрушения в многоквартирном доме в Твери - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Разрушения в многоквартирном доме в Твери
"Ночью 6 января 2026 года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о возгорании одной из квартир жилого дома в Твери, в результате которого один человек погиб, еще двум жителям потребовалась медицинская помощь, которая оказана на месте происшествия. Следователи незамедлительно выехали на место происшествия, произведен его тщательный осмотр. Исходя из обнаруженных… следов предварительной причиной возгорания стал хлопок бытового газа, произошедший в квартире по месту жительства погибшего мужчины", - сообщается в Telegram-канале СУСК.
В правоохранительных структурах РИА Новости уточнили, что речь идет об одном и том же случае.
СУСК проводит доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, опрашиваются очевидцы.
О проверке в своем Telegram-канале сообщила также прокуратура региона. Ведомство даст оценку соблюдения требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.
Как позднее отметило в своем Telegram-канале правительство региона со ссылкой на Виталия Королева, изначально ЧП "приняли за результат падения обломков БПЛА, поскольку в это время в регионе действительно принимались меры по отражению атаки". Все восстановительные работы в доме будут проходить по плану. В настоящее время идет подключение газа в квартиры.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРазрушения в многоквартирном доме в Твери
Разрушения в многоквартирном доме в Твери - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Разрушения в многоквартирном доме в Твери
 
ПроисшествияТверьВиталий КоролевСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала