СК назвал причину возгорания в тверской многоэтажке, где погиб человек

РЯЗАНЬ, 6 янв - РИА Новости. Предварительной причиной возгорания в многоквартирном доме в Твери, где погиб один человек, еще двое пострадали, стал хлопок бытового газа, Предварительной причиной возгорания в многоквартирном доме в Твери, где погиб один человек, еще двое пострадали, стал хлопок бытового газа, сообщило СУСК по региону.

Как ранее сообщал врио губернатора Тверской области Виталий Королев , обломок БПЛА попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома в Твери , погиб один человек, жителей соседних квартир эвакуировали. Возникший в одной из квартир пожар полностью потушили, а двух пострадавших госпитализировали.

"Ночью 6 января 2026 года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о возгорании одной из квартир жилого дома в Твери, в результате которого один человек погиб, еще двум жителям потребовалась медицинская помощь, которая оказана на месте происшествия. Следователи незамедлительно выехали на место происшествия, произведен его тщательный осмотр. Исходя из обнаруженных… следов предварительной причиной возгорания стал хлопок бытового газа, произошедший в квартире по месту жительства погибшего мужчины", - сообщается в Telegram-канале СУСК.

В правоохранительных структурах РИА Новости уточнили, что речь идет об одном и том же случае.

СУСК проводит доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, опрашиваются очевидцы.

О проверке в своем Telegram-канале сообщила также прокуратура региона. Ведомство даст оценку соблюдения требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.