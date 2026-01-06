https://ria.ru/20260106/vsu-2066670911.html
ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области
ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области
ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу в Белгородской области, в результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров, сообщил губернатор РИА Новости, 06.01.2026
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области
ВСУ атаковали нефтебазу в Старооскольском округе Белгородской области