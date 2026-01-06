Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 06.01.2026
В Харьковской области боевики ВСУ отказались идти на штурм из-за концерта
Боевики 225-го штурмового полка ВСУ отказались идти на штурм, потому что пошли на концерт народной артистки Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T22:33:00+03:00
2026-01-06T22:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
харьковская область
харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Kostiantyn Liberov Военнослужащие ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Боевики 225-го штурмового полка ВСУ отказались идти на штурм, потому что пошли на концерт народной артистки Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства ранее сообщил об отказе 225-го штурмового полка ВСУ идти на штурм в лесу возле Лимана в Харьковской области, в результате штурмовые группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады территориальной обороны провалили пять контратак.
"Как выяснилось у них на это была "уважительная" причина, ведь командование полка смогло организовать концерт народной артистки Украины Ярославы Руденко. Такое зрелище командиры на местах пропустить не могли и в полном составе отправились в тыловой район", - сказал представитель силовых структур.
Певица, по его словам, выкрикивала вместе с боевиками полка нацистские лозунги, при этом "даже не понимала, в какое подразделение приехала, и перепутала название подразделения".
"Вернуть на позиции боевиков Ширяева так до сих пор и не удалось", - добавил он.
Специальная военная операция на Украине Харьковская область Вооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
