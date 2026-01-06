https://ria.ru/20260106/vsu-2066669183.html
В Харьковской области боевики ВСУ отказались идти на штурм из-за концерта
В Харьковской области боевики ВСУ отказались идти на штурм из-за концерта - РИА Новости, 06.01.2026
В Харьковской области боевики ВСУ отказались идти на штурм из-за концерта
Боевики 225-го штурмового полка ВСУ отказались идти на штурм, потому что пошли на концерт народной артистки Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T22:33:00+03:00
2026-01-06T22:33:00+03:00
2026-01-06T22:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg
https://ria.ru/20260106/vsu-2066590868.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_303:194:2266:1667_1920x0_80_0_0_3aee27a147e687826c3888471b92bf9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области боевики ВСУ отказались идти на штурм из-за концерта
РИА Новости: в Харьковской области боевики ВСУ вместо штурма пошли на концерт
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Боевики 225-го штурмового полка ВСУ отказались идти на штурм, потому что пошли на концерт народной артистки Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства ранее сообщил об отказе 225-го штурмового полка ВСУ
идти на штурм в лесу возле Лимана в Харьковской области
, в результате штурмовые группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады территориальной обороны провалили пять контратак.
"Как выяснилось у них на это была "уважительная" причина, ведь командование полка смогло организовать концерт народной артистки Украины
Ярославы Руденко. Такое зрелище командиры на местах пропустить не могли и в полном составе отправились в тыловой район", - сказал представитель силовых структур.
Певица, по его словам, выкрикивала вместе с боевиками полка нацистские лозунги, при этом "даже не понимала, в какое подразделение приехала, и перепутала название подразделения".
"Вернуть на позиции боевиков Ширяева так до сих пор и не удалось", - добавил он.