В Харьковской области боевики ВСУ отказались идти на штурм из-за концерта

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Боевики 225-го штурмового полка ВСУ отказались идти на штурм, потому что пошли на концерт народной артистки Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства ранее сообщил об отказе 225-го штурмового полка ВСУ идти на штурм в лесу возле Лимана в Харьковской области , в результате штурмовые группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады территориальной обороны провалили пять контратак.

"Как выяснилось у них на это была "уважительная" причина, ведь командование полка смогло организовать концерт народной артистки Украины Ярославы Руденко. Такое зрелище командиры на местах пропустить не могли и в полном составе отправились в тыловой район", - сказал представитель силовых структур.

Певица, по его словам, выкрикивала вместе с боевиками полка нацистские лозунги, при этом "даже не понимала, в какое подразделение приехала, и перепутала название подразделения".