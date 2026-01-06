Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области при атаке ВСУ на частный сектор пострадала женщина - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/vsu-2066623750.html
В Запорожской области при атаке ВСУ на частный сектор пострадала женщина
В Запорожской области при атаке ВСУ на частный сектор пострадала женщина - РИА Новости, 06.01.2026
В Запорожской области при атаке ВСУ на частный сектор пострадала женщина
Женщину ранили при атаке ВСУ на частный сектор в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T15:38:00+03:00
2026-01-06T15:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
россия
днепр (река)
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
https://ria.ru/20260106/rozhdestvo-2066608052.html
запорожская область
россия
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, запорожская область, россия, днепр (река), евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Россия, Днепр (река), Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области при атаке ВСУ на частный сектор пострадала женщина

Балицкий: ВСУ атаковали частный сектор в Запорожской области, пострадала женщина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Женщину ранили при атаке ВСУ на частный сектор в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«
"В результате атаки по частному сектору Токмакского муниципального округа пострадала женщина 1964 года рождения. Ей оказывается медицинская помощь, состояние легкое, жизнь женщины вне опасности", - написал Балицкий в своем Telegram- канале.
По словам главы региона, атаки также зафиксировали в Каменско-Днепровском и Васильевском муниципальных округах. Повреждения получили частные домовладения и социальная инфраструктура, уточнил Балицкий.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр - город Запорожье, - удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Балицкий предупредил о возможных провокациях Киева на Рождество
Вчера, 13:26
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьРоссияДнепр (река)Евгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала