ВСУ потеряли до 210 военных в зоне работы "Запада"

«

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.