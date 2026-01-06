Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне работы "Запада" - РИА Новости, 06.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 06.01.2026 (обновлено: 12:50 06.01.2026)
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне работы "Запада"
Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям ВСУ в ряде районов Харьковской области, противник... РИА Новости, 06.01.2026
россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям ВСУ в ряде районов Харьковской области, противник потерял до 210 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах Великой Шапковки, Благодатовки, Пристена, Куриловки и Самборовки Харьковской области.
"Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьХарьковская область
 
 
