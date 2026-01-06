ВСУ потеряли до 210 военных в зоне работы "Запада"

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям ВСУ в ряде районов Харьковской области, противник потерял до 210 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах Великой Шапковки, Благодатовки, Пристена, Куриловки и Самборовки Харьковской области.
"Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
