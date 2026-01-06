Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Севера"

«

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Старица и Ольховатка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.