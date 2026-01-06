Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Севера"

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Старица и Ольховатка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
«
"ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18