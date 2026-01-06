Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Севера"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 06.01.2026 (обновлено: 12:51 06.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Севера" - РИА Новости, 06.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия, вооруженные силы украины, безопасность, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Севера"

МО РФ: ВСУ потеряли до 200 военных в зоне работы "Севера"

Боевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град" . Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
«

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Старица и Ольховатка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.

«

"ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Версия 2023.1 Beta
