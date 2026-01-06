https://ria.ru/20260106/vsu-2066590868.html
Российский командир рассказал об уловках ВСУ в Харьковской области
Российский командир рассказал об уловках ВСУ в Харьковской области
РИА Новости: ВСУ используют гражданскую одежду и маскируются под мирных жителей
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 янв - РИА Новости. ВСУ маскируются под местных жителей и используют гражданскую одежду, чтобы избежать ударов со стороны российских подразделений, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" с позывным "Узбек".
Видео маскирующихся под мирных жителей солдат ВСУ
оказалось в распоряжении агентства.
"В каких-то населенных пунктах, которые находятся в пяти, семи километрах от линии боевого соприкосновения, в гражданке ходят, под мирное население маскируются", - сказал "Узбек".
Он уточнил, что вся полученная от разведки информация такого рода тщательно проверяется, и командование не отдает приказа на уничтожение, пока точно не будет доказательств, что обнаружены именно солдаты ВСУ. "Узбек" уточнил, что так в Харьковской области
был уничтожен пункт управления БПЛА, который ВСУ разместили в частном доме на окраине одного из населенных пунктов.
"Это не единичный случай, конечно. С осени уже повсеместно на данном участке они так делают", - пояснил "Узбек".