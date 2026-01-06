Российский командир рассказал об уловках ВСУ в Харьковской области

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 янв - РИА Новости. ВСУ маскируются под местных жителей и используют гражданскую одежду, чтобы избежать ударов со стороны российских подразделений, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" с позывным "Узбек".

Видео маскирующихся под мирных жителей солдат ВСУ оказалось в распоряжении агентства.

"В каких-то населенных пунктах, которые находятся в пяти, семи километрах от линии боевого соприкосновения, в гражданке ходят, под мирное население маскируются", - сказал "Узбек".

Он уточнил, что вся полученная от разведки информация такого рода тщательно проверяется, и командование не отдает приказа на уничтожение, пока точно не будет доказательств, что обнаружены именно солдаты ВСУ. "Узбек" уточнил, что так в Харьковской области был уничтожен пункт управления БПЛА, который ВСУ разместили в частном доме на окраине одного из населенных пунктов.