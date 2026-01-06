Рейтинг@Mail.ru
Российский командир рассказал об уловках ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 06.01.2026
11:30 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/vsu-2066590868.html
Российский командир рассказал об уловках ВСУ в Харьковской области
Российский командир рассказал об уловках ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 06.01.2026
Российский командир рассказал об уловках ВСУ в Харьковской области
ВСУ маскируются под местных жителей и используют гражданскую одежду, чтобы избежать ударов со стороны российских подразделений, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T11:30:00+03:00
2026-01-06T11:30:00+03:00
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российский командир рассказал об уловках ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: ВСУ используют гражданскую одежду и маскируются под мирных жителей

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 янв - РИА Новости. ВСУ маскируются под местных жителей и используют гражданскую одежду, чтобы избежать ударов со стороны российских подразделений, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" с позывным "Узбек".
Видео маскирующихся под мирных жителей солдат ВСУ оказалось в распоряжении агентства.
Боец с позывным Пол: Операторы БПЛА ВС России уводят дроны в сторону, когда видят мирных жителей - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Российские операторы БПЛА рассказали, как сохраняют жизни мирным жителям
8 ноября 2025, 08:29
"В каких-то населенных пунктах, которые находятся в пяти, семи километрах от линии боевого соприкосновения, в гражданке ходят, под мирное население маскируются", - сказал "Узбек".
Он уточнил, что вся полученная от разведки информация такого рода тщательно проверяется, и командование не отдает приказа на уничтожение, пока точно не будет доказательств, что обнаружены именно солдаты ВСУ. "Узбек" уточнил, что так в Харьковской области был уничтожен пункт управления БПЛА, который ВСУ разместили в частном доме на окраине одного из населенных пунктов.
"Это не единичный случай, конечно. С осени уже повсеместно на данном участке они так делают", - пояснил "Узбек".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
