Украинский военный рассказал, как оказался в плену у ВС России - РИА Новости, 06.01.2026
Украинский военнопленный Роман Приступа рассказал, как оказался в плену у ВС РФ, когда по приказу командования "ушёл в тыл" в районе Димитрова в ДНР и... РИА Новости, 06.01.2026
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный Роман Приступа рассказал, как оказался в плену у ВС РФ, когда по приказу командования "ушёл в тыл" в районе Димитрова в ДНР и отправился вместе с сослуживцами поискать еды.
"Нам сказали уходить в тыл, нас было трое. Мы не знали, что там засады есть. Туман настал, и мы выходили", - сказал Приступа в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Боевики добрались до подвала, где, как отметил пленный, уже было много украинских военнослужащих, как в форме, так и переодетых.
"Мы вышли на улицу поискать воды и поесть, и нас поймали русские, и забрали всех", - отметил Приступа.
Приступа рассказал, что был насильно мобилизован, когда возвращался от матери. В военкомате медкомиссию он не проходил, полноценную подготовку тоже - "только завезли на полигон, постреляли с автоматов и все".
"Я хочу вернуться домой к родным, больше не вернуться в эту армию, потому что цари не дают жить здесь. Хочу увидеть родных, близких, друзей на Волыни. И хочу, чтобы все ребята, какие остались живы, вернулись домой к родным, внукам и детям", - добавил Приступа.