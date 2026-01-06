Рейтинг@Mail.ru
Украинский военный рассказал, как оказался в плену у ВС России - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/vsu-2066576320.html
Украинский военный рассказал, как оказался в плену у ВС России
Украинский военный рассказал, как оказался в плену у ВС России - РИА Новости, 06.01.2026
Украинский военный рассказал, как оказался в плену у ВС России
Украинский военнопленный Роман Приступа рассказал, как оказался в плену у ВС РФ, когда по приказу командования "ушёл в тыл" в районе Димитрова в ДНР и... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T09:29:00+03:00
2026-01-06T09:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
димитров
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
https://ria.ru/20260104/vsu-2066312773.html
https://ria.ru/20260103/voennoplennyj-2066139741.html
россия
димитров
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, димитров, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Димитров, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинский военный рассказал, как оказался в плену у ВС России

Украинский военный под Димитровом вышел в поисках еды и попал в плен к ВС России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный Роман Приступа рассказал, как оказался в плену у ВС РФ, когда по приказу командования "ушёл в тыл" в районе Димитрова в ДНР и отправился вместе с сослуживцами поискать еды.
"Нам сказали уходить в тыл, нас было трое. Мы не знали, что там засады есть. Туман настал, и мы выходили", - сказал Приступа в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Пленный рассказал, как ВСУ ударили по сдающимся в плен сослуживцам
4 января, 07:19
Боевики добрались до подвала, где, как отметил пленный, уже было много украинских военнослужащих, как в форме, так и переодетых.
«
"Мы вышли на улицу поискать воды и поесть, и нас поймали русские, и забрали всех", - отметил Приступа.
Приступа рассказал, что был насильно мобилизован, когда возвращался от матери. В военкомате медкомиссию он не проходил, полноценную подготовку тоже - "только завезли на полигон, постреляли с автоматов и все".
"Я хочу вернуться домой к родным, больше не вернуться в эту армию, потому что цари не дают жить здесь. Хочу увидеть родных, близких, друзей на Волыни. И хочу, чтобы все ребята, какие остались живы, вернулись домой к родным, внукам и детям", - добавил Приступа.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Пленный рассказал, как дезертировал из ВСУ из-за "дружественного огня"
3 января, 08:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДимитровДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала