Украинский военный рассказал, как оказался в плену у ВС России

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный Роман Приступа рассказал, как оказался в плену у ВС РФ, когда по приказу командования "ушёл в тыл" в районе Димитрова в ДНР и отправился вместе с сослуживцами поискать еды.

"Нам сказали уходить в тыл, нас было трое. Мы не знали, что там засады есть. Туман настал, и мы выходили", - сказал Приступа в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.

Боевики добрались до подвала, где, как отметил пленный, уже было много украинских военнослужащих, как в форме, так и переодетых.

« "Мы вышли на улицу поискать воды и поесть, и нас поймали русские, и забрали всех", - отметил Приступа.

Приступа рассказал, что был насильно мобилизован, когда возвращался от матери. В военкомате медкомиссию он не проходил, полноценную подготовку тоже - "только завезли на полигон, постреляли с автоматов и все".