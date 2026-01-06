ЛУГАНСК, 6 янв — РИА Новости. Подразделения ВСУ под Красным Лиманом, за который идут бои в Донбассе, не имеют слаженности в действиях и потому зачастую обречены на гибель, рассказал РИА Новости офицер группировки войск "Запад" с позывным Пионер.

"У них ( ВСУ . — Прим. ред.) между собой нет слаженности взаимодействия. Соседние подразделения — там взаимодействие идет только через старшего начальника. Если связи со старшим начальником нет, они могут даже легко друг с другом начать "контакт". Бой начинается", — рассказал Пионер.

Он отметил, что со стороны ВС России на данном направлении налажено взаимодействие не только через командование, но и благодаря горизонтальным связям в подразделениях, что позволяет избежать инцидентов в боевой работе.

По словам офицера, проблемы касаются не только целых подразделений ВСУ, но и рядовых штурмовиков.

"Плюс еще такой момент. Если, допустим, их (ВСУ. — Прим. ред.) штурмовику необходима поддержка оператора беспилотников либо расчетами миномета, он сам напрямую на него выйти не может. То есть они должны выходить через своего дежурного связиста, который сидит где-то далеко. Если связь не проходит с дежурным связистом, то все: штурмовик обречен. У него нет связи больше ни с кем", — сказал Пионер.

Он отметил, что максимум у украинских штурмовиков на данном направлении есть связь с двумя-тремя подразделениями роты или со сторожевыми постами поблизости.