https://ria.ru/20260106/vsu-2066571763.html
Российский офицер рассказал о проблемах ВСУ под Красным Лиманом
Российский офицер рассказал о проблемах ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 06.01.2026
Российский офицер рассказал о проблемах ВСУ под Красным Лиманом
Подразделения ВСУ под Красным Лиманом, за который идут бои в Донбассе, не имеют слаженности в действиях и потому зачастую обречены на гибель, рассказал РИА... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T08:17:00+03:00
2026-01-06T08:17:00+03:00
2026-01-06T16:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
https://ria.ru/20260103/voennoplennyj-2066139741.html
https://ria.ru/20260102/plennyy-2066013432.html
красный лиман
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красный лиман, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красный Лиман, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский офицер рассказал о проблемах ВСУ под Красным Лиманом
РИА Новости: ВСУ под Красным Лиманом не слаженны и зачастую обречены на смерть
ЛУГАНСК, 6 янв — РИА Новости. Подразделения ВСУ под Красным Лиманом, за который идут бои в Донбассе, не имеют слаженности в действиях и потому зачастую обречены на гибель, рассказал РИА Новости офицер группировки войск "Запад" с позывным Пионер.
"У них (ВСУ
. — Прим. ред.) между собой нет слаженности взаимодействия. Соседние подразделения — там взаимодействие идет только через старшего начальника. Если связи со старшим начальником нет, они могут даже легко друг с другом начать "контакт". Бой начинается", — рассказал Пионер.
Он отметил, что со стороны ВС России
на данном направлении налажено взаимодействие не только через командование, но и благодаря горизонтальным связям в подразделениях, что позволяет избежать инцидентов в боевой работе.
По словам офицера, проблемы касаются не только целых подразделений ВСУ, но и рядовых штурмовиков.
"Плюс еще такой момент. Если, допустим, их (ВСУ. — Прим. ред.) штурмовику необходима поддержка оператора беспилотников либо расчетами миномета, он сам напрямую на него выйти не может. То есть они должны выходить через своего дежурного связиста, который сидит где-то далеко. Если связь не проходит с дежурным связистом, то все: штурмовик обречен. У него нет связи больше ни с кем", — сказал Пионер.
Он отметил, что максимум у украинских штурмовиков на данном направлении есть связь с двумя-тремя подразделениями роты или со сторожевыми постами поблизости.
"И на этом все. Хаос получается, суматоха. То есть ты не понимаешь, где противник, где свои, кто где стоит, то есть где ты вообще находишься", — заключил Пионер, рассказывая о положении ВСУ.