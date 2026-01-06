Рейтинг@Mail.ru
Российский офицер рассказал о проблемах ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 06.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
08:17 06.01.2026 (обновлено: 16:43 06.01.2026)
Российский офицер рассказал о проблемах ВСУ под Красным Лиманом
Российский офицер рассказал о проблемах ВСУ под Красным Лиманом

РИА Новости: ВСУ под Красным Лиманом не слаженны и зачастую обречены на смерть

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 янв — РИА Новости. Подразделения ВСУ под Красным Лиманом, за который идут бои в Донбассе, не имеют слаженности в действиях и потому зачастую обречены на гибель, рассказал РИА Новости офицер группировки войск "Запад" с позывным Пионер.
"У них (ВСУ. — Прим. ред.) между собой нет слаженности взаимодействия. Соседние подразделения — там взаимодействие идет только через старшего начальника. Если связи со старшим начальником нет, они могут даже легко друг с другом начать "контакт". Бой начинается", — рассказал Пионер.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Пленный рассказал, как дезертировал из ВСУ из-за "дружественного огня"
3 января, 08:53
Он отметил, что со стороны ВС России на данном направлении налажено взаимодействие не только через командование, но и благодаря горизонтальным связям в подразделениях, что позволяет избежать инцидентов в боевой работе.
По словам офицера, проблемы касаются не только целых подразделений ВСУ, но и рядовых штурмовиков.
"Плюс еще такой момент. Если, допустим, их (ВСУ. — Прим. ред.) штурмовику необходима поддержка оператора беспилотников либо расчетами миномета, он сам напрямую на него выйти не может. То есть они должны выходить через своего дежурного связиста, который сидит где-то далеко. Если связь не проходит с дежурным связистом, то все: штурмовик обречен. У него нет связи больше ни с кем", — сказал Пионер.
Он отметил, что максимум у украинских штурмовиков на данном направлении есть связь с двумя-тремя подразделениями роты или со сторожевыми постами поблизости.
"И на этом все. Хаос получается, суматоха. То есть ты не понимаешь, где противник, где свои, кто где стоит, то есть где ты вообще находишься", — заключил Пионер, рассказывая о положении ВСУ.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Пленный рассказал, как военкомы обманом отправили его на передовую
2 января, 03:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасный ЛиманДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
