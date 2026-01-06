https://ria.ru/20260106/vs-2066601217.html
ВС России нанесли поражение местам хранения украинских дальних дронов
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам хранения украинских БПЛА дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2026
ВС России нанесли поражение местам хранения украинских дальних дронов
