Володин поздравил православных россиян с Рождеством

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех православных россиян с наступающим праздником - Рождеством Христовым, - отметив, что этот день несет в себе тепло, радость и свет, а также пробуждает самые лучшие чувства: любовь, доброту и милосердие.

Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти богомладенца Иисуса Христа

"Пусть Рождественская звезда освещает путь к счастью и оберегает каждого! С наступающим Рождеством Христовым!" - написал Володин в своем канале на платформе Max.

Политик отметил, что до Рождества Христова осталось несколько часов, и все православные к нему готовятся.

"Подготовка идет и в Иоанновском женском монастыре в поселке Алексеевка Хвалынского района Саратовской области", - добавил Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что этот великий праздник несет в себе тепло, радость и свет, а также пробуждает самые лучшие чувства: любовь, доброту и милосердие.

"Желаю, чтобы во всех наших семьях царили согласие и любовь, а в душе - спокойствие и вера в Спасителя", - заключил Володин.