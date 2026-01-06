Рейтинг@Mail.ru
Володин поздравил православных россиян с Рождеством
21:30 06.01.2026
Володин поздравил православных россиян с Рождеством
Володин поздравил православных россиян с Рождеством
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех православных россиян с наступающим праздником - Рождеством Христовым, - отметив, что этот день несет в себе РИА Новости, 06.01.2026
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех православных россиян с наступающим праздником - Рождеством Христовым, - отметив, что этот день несет в себе тепло, радость и свет, а также пробуждает самые лучшие чувства: любовь, доброту и милосердие.
Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти богомладенца Иисуса Христа.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения
Патриарх Кирилл обратился к неверующим
Вчера, 10:27
Вчера, 10:27
"Пусть Рождественская звезда освещает путь к счастью и оберегает каждого! С наступающим Рождеством Христовым!" - написал Володин в своем канале на платформе Max.
Политик отметил, что до Рождества Христова осталось несколько часов, и все православные к нему готовятся.
"Подготовка идет и в Иоанновском женском монастыре в поселке Алексеевка Хвалынского района Саратовской области", - добавил Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что этот великий праздник несет в себе тепло, радость и свет, а также пробуждает самые лучшие чувства: любовь, доброту и милосердие.
"Желаю, чтобы во всех наших семьях царили согласие и любовь, а в душе - спокойствие и вера в Спасителя", - заключил Володин.
Политик в августе 2025 года рассказал, что Алексеевка - его родина, и как только у него появляется возможность, он старается навестить родные места.
Председатель политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев поздравил с Рождеством Христовым
Вчера, 21:15
Вчера, 21:15
 
РелигияОбществоВячеслав ВолодинРоссия
 
 
