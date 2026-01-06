https://ria.ru/20260106/volodin-2066663510.html
Володин поздравил православных россиян с Рождеством
Володин поздравил православных россиян с Рождеством - РИА Новости, 06.01.2026
Володин поздравил православных россиян с Рождеством
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех православных россиян с наступающим праздником - Рождеством Христовым, - отметив, что этот день несет в себе РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T21:30:00+03:00
2026-01-06T21:30:00+03:00
2026-01-06T21:30:00+03:00
религия
общество
вячеслав володин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017697928_0:0:2672:1504_1920x0_80_0_0_d01c6a43c737b2c20715bbc9af0d2ebe.jpg
https://ria.ru/20260106/rozhdestvo-2066581874.html
https://ria.ru/20260106/rozhdestvo-2066662364.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017697928_0:0:2672:2004_1920x0_80_0_0_86386777becee41cd012eb5b414c76b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, россия
Религия, Общество, Вячеслав Володин, Россия
Володин поздравил православных россиян с Рождеством
Володин поздравил православных россиян с Рождеством Христовым
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил
всех православных россиян с наступающим праздником - Рождеством Христовым, - отметив, что этот день несет в себе тепло, радость и свет, а также пробуждает самые лучшие чувства: любовь, доброту и милосердие.
Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти богомладенца Иисуса Христа
.
"Пусть Рождественская звезда освещает путь к счастью и оберегает каждого! С наступающим Рождеством Христовым!" - написал Володин
в своем канале на платформе Max.
Политик отметил, что до Рождества Христова осталось несколько часов, и все православные к нему готовятся.
"Подготовка идет и в Иоанновском женском монастыре в поселке Алексеевка Хвалынского района
Саратовской области", - добавил Володин.
Председатель Госдумы
подчеркнул, что этот великий праздник несет в себе тепло, радость и свет, а также пробуждает самые лучшие чувства: любовь, доброту и милосердие.
"Желаю, чтобы во всех наших семьях царили согласие и любовь, а в душе - спокойствие и вера в Спасителя", - заключил Володин.
Политик в августе 2025 года рассказал, что Алексеевка - его родина, и как только у него появляется возможность, он старается навестить родные места.