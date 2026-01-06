В Нижнем Новгороде подросток распылил перцовый баллончик в лицо водителю

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Зацепившийся за трамвай подросток распылил перцовый баллончик в лицо водителю в Нижнем Новгороде, Зацепившийся за трамвай подросток распылил перцовый баллончик в лицо водителю в Нижнем Новгороде, сообщили в городской администрации.

По данным ООО "Экологические проекты", инцидент произошел вечером 5 января в новогоднем вагоне, следовавшем по маршруту № 5 (площадь Лядова – Мыза).

"За вагон зацепились трое несовершеннолетних – двое 12 и один 17 лет. Все трое подростков задержаны. При задержании один из 12-летних правонарушителей применил к водителю трамвая перцовый баллончик", - говорится в сообщении.