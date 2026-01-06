https://ria.ru/20260106/voditel-2066613313.html
В Нижнем Новгороде подросток распылил перцовый баллончик в лицо водителю
В Нижнем Новгороде подросток распылил перцовый баллончик в лицо водителю
06.01.2026

Зацепившийся за трамвай подросток распылил перцовый баллончик в лицо водителю в Нижнем Новгороде, сообщили в городской администрации.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 янв - РИА Новости.
Зацепившийся за трамвай подросток распылил перцовый баллончик в лицо водителю в Нижнем Новгороде, сообщили
в городской администрации.
По данным ООО "Экологические проекты", инцидент произошел вечером 5 января в новогоднем вагоне, следовавшем по маршруту № 5 (площадь Лядова – Мыза).
"За вагон зацепились трое несовершеннолетних – двое 12 и один 17 лет. Все трое подростков задержаны. При задержании один из 12-летних правонарушителей применил к водителю трамвая перцовый баллончик", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель трамвая с ожогами глаз был доставлен в больницу. После осмотра врачом и оказания медицинской помощи его отпустили домой.