МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за поддержку

КАРАКАС, 6 янв - РИА Новости. Венесуэла благодарит Россию за ее позицию в отношении требований Каракаса по освобождению президента Николаса Мадуро, сообщил глава МИД Иван Хиль.
"Правительство выражает глубокую благодарность за заявления России в поддержку требований суверенной нации по освобождению президента Николаса Мадуро и Силии Флорес... Мы ценим поддержку нашего конституционного порядка, который гарантирован под руководством исполняющей обязанности президента Дельси Родригес, что установлено нашими законами", - отметил министр в Telegram-канале.
Он также поблагодарил Россию за призыв к уважению права венесуэльского народа на самоопределение и осуждение внешнего вмешательства, "мотивированного идеями неоколониализма".
Ранее постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что Соединенные Штаты своей операцией в Венесуэле придали новый импульс неоколониализму. Он отметил, что РФ призывает США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.