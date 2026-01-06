Рейтинг@Mail.ru
МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за поддержку
21:35 06.01.2026 (обновлено: 21:58 06.01.2026)
МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за поддержку
МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за поддержку - РИА Новости, 06.01.2026
МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за поддержку
Венесуэла благодарит Россию за ее позицию в отношении требований Каракаса по освобождению президента Николаса Мадуро, сообщил глава МИД Иван Хиль. РИА Новости, 06.01.2026
венесуэла, россия, в мире, сша, николас мадуро, силия флорес, удары сша по венесуэле, оон
Венесуэла, Россия, В мире, США, Николас Мадуро, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле, ООН
МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за поддержку

Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку конституционного порядка в стране

Ла-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
КАРАКАС, 6 янв - РИА Новости. Венесуэла благодарит Россию за ее позицию в отношении требований Каракаса по освобождению президента Николаса Мадуро, сообщил глава МИД Иван Хиль.
"Правительство выражает глубокую благодарность за заявления России в поддержку требований суверенной нации по освобождению президента Николаса Мадуро и Силии Флорес... Мы ценим поддержку нашего конституционного порядка, который гарантирован под руководством исполняющей обязанности президента Дельси Родригес, что установлено нашими законами", - отметил министр в Telegram-канале.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США
"Довел до слез". Как прошло первое заседание суда по делу Мадуро
Вчера, 16:52
Он также поблагодарил Россию за призыв к уважению права венесуэльского народа на самоопределение и осуждение внешнего вмешательства, "мотивированного идеями неоколониализма".
Ранее постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что Соединенные Штаты своей операцией в Венесуэле придали новый импульс неоколониализму. Он отметил, что РФ призывает США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Делси Родригес
В ООН подтвердили контакты с исполняющей обязанности президента Венесуэлы
Вчера, 21:04
 
ВенесуэлаРоссияВ миреСШАНиколас МадуроСилия ФлоресУдары США по ВенесуэлеООН
 
 
