Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Нидерландов заявил, что операция США в Венесуэле вызывает вопросы - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/venesuela-2066658478.html
Глава МИД Нидерландов заявил, что операция США в Венесуэле вызывает вопросы
Глава МИД Нидерландов заявил, что операция США в Венесуэле вызывает вопросы - РИА Новости, 06.01.2026
Глава МИД Нидерландов заявил, что операция США в Венесуэле вызывает вопросы
Операция США в Венесуэле вызывает вопросы насчет ее соответствия международному праву, заявил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил в письме парламенту страны. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T20:05:00+03:00
2026-01-06T20:05:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
нидерланды
николас мадуро
силия флорес
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066178203_0:99:797:547_1920x0_80_0_0_26337e53250837a13524b8a3f15798cd.jpg
https://ria.ru/20260106/rech-2066657585.html
https://ria.ru/20260106/tramp-2066647451.html
https://ria.ru/20260106/rubio-2066638369.html
сша
венесуэла
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066178203_36:0:797:571_1920x0_80_0_0_6dffa695c72ec973b15ee4e861e1994e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, нидерланды, николас мадуро, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Нидерланды, Николас Мадуро, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
Глава МИД Нидерландов заявил, что операция США в Венесуэле вызывает вопросы

Глава МИД Нидерландов ван Вил: операция США в Венесуэле вызывает вопросы

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSВертолеты пролетают мимо столбов дыма в Каракасе, Венесуэла. 3 января 2026
Вертолеты пролетают мимо столбов дыма в Каракасе, Венесуэла. 3 января 2026 - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Вертолеты пролетают мимо столбов дыма в Каракасе, Венесуэла. 3 января 2026. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 6 янв - РИА Новости. Операция США в Венесуэле вызывает вопросы насчет ее соответствия международному праву, заявил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил в письме парламенту страны.
"Правительство Нидерландов призывает все стороны предотвратить дальнейшую эскалацию и соблюдать международное право", - говорится в опубликованном на сайте парламента письме министра по ситуации в Венесуэле.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Сын Мадуро обратился к отцу с речью со слезами на глазах
Вчера, 19:56
Он отметил, что Нидерланды поддерживают заявление верховного представителя ЕС К от 4 января, где подчеркивается важность соблюдения международного права и звучит призыв к сдержанности для предотвращения дальнейшей эскалации.
"Данная операция вызывает обоснованные вопросы относительно ее соответствия международному праву", - подчеркнул ван Вил.
Глава МИД Нидерландов также добавил, что королевство не участвовало в операции США.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трамп выразил сожаление из-за большого числа убитых военными в Венесуэле
Вчера, 18:45
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Рубио сыграл ключевую роль в подготовке операции в Венесуэле, пишут СМИ
Вчера, 17:34
 
В миреСШАВенесуэлаНидерландыНиколас МадуроСилия ФлоресУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала