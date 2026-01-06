Рейтинг@Mail.ru
МИД России прокомментировал ситуацию вокруг Венесуэлы
17:22 06.01.2026 (обновлено: 17:36 06.01.2026)
МИД России прокомментировал ситуацию вокруг Венесуэлы
Москва приветствует предпринятые официальными властями Венесуэлы усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 06.01.2026
МИД РФ: Москва приветствует усилия Каракаса по защите суверенитета

Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Москва приветствует предпринятые официальными властями Венесуэлы усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов, сообщает МИД РФ.
"Приветствуем предпринимаемые официальными властями этой страны (Венесуэлы - ред.) усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов. Подтверждаем неизменную солидарность России с венесуэльским народом и Правительством", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
