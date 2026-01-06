https://ria.ru/20260106/venesuela-2066637222.html
МИД России прокомментировал ситуацию вокруг Венесуэлы
МИД России прокомментировал ситуацию вокруг Венесуэлы - РИА Новости, 06.01.2026
МИД России прокомментировал ситуацию вокруг Венесуэлы
Москва приветствует предпринятые официальными властями Венесуэлы усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T17:22:00+03:00
2026-01-06T17:22:00+03:00
2026-01-06T17:36:00+03:00
россия
москва
удары сша по венесуэле
венесуэла
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066242038_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_8252f32c5e05ce2ae7a833926f07fcde.jpg
https://ria.ru/20260106/usa-2066491457.html
россия
москва
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066242038_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_0e2715d4e91d0ccc1b838595191a0886.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, удары сша по венесуэле, венесуэла, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Москва, Удары США по Венесуэле, Венесуэла, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России прокомментировал ситуацию вокруг Венесуэлы
МИД РФ: Москва приветствует усилия Каракаса по защите суверенитета