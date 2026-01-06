Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за деэскалацию ситуации в Венесуэле, заявили в МИД - РИА Новости, 06.01.2026
17:21 06.01.2026 (обновлено: 17:40 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/venesuela-2066636752.html
Россия выступает за деэскалацию ситуации в Венесуэле, заявили в МИД
Россия выступает за деэскалацию ситуации в Венесуэле, заявили в МИД

МИД: Россия выступает за деэскалацию ситуации в Венесуэле

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Москва последовательно выступает за деэскалацию ситуации в Венесуэле и решение любых проблем путем конструктивного диалога, а также уважения международно-правовых норм, прежде всего Устава ООН, сообщает МИД России.
"Последовательно выступаем за деэскалацию сложившейся ситуации (в Венесуэле - ред.) и решение любых имеющихся проблем путем конструктивного диалога и уважения международно-правовых норм, прежде всего Устава ООН. Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Суверенное развитие стран региона должно быть гарантировано", - говорится в сообщении министерства.
Дым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Москва готова оказывать поддержку дружественной Венесуэле, заявил МИД
