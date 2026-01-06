https://ria.ru/20260106/venesuela-2066636752.html
Россия выступает за деэскалацию ситуации в Венесуэле, заявили в МИД
Москва последовательно выступает за деэскалацию ситуации в Венесуэле и решение любых проблем путем конструктивного диалога, а также уважения... РИА Новости, 06.01.2026
