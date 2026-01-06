Эксперт рассказал о последствиях похищения США президента Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Операция Соединенных Штатов в Венесуэле и похищение президента Николаса Мадуро усилит идеологические расхождения среди лидеров региона, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости профессор Техасского университета в Остине Курт Вейланд.
"В целом ситуация в Венесуэле усилит идеологическую поляризацию среди лидеров Латинской Америки", - сказал Вейланд.
Эксперт отметил, что латиноамериканские президенты левого толка будут весьма обеспокоены тем, что произошло в столице Венесуэлы, реакция таких лидеров, как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Колумбии Густаво Петро будет варьироваться.
"Лула, в соответствии с осторожной дипломатией Бразилии, не захочет провоцировать открытый конфликт с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом, учитывая, что ему недавно удалось добиться от Трампа отказа от карательных и дорогостоящих тарифов. Петрo в Колумбии, напротив, вполне может стремиться к поляризации и жёсткой риторике накануне выборов в Колумбии", - сказал Вейланд.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
"Мы вернем отобранное". Трамп сделал решающий шаг
3 января, 13:09