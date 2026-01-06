Эксперт рассказал о последствиях похищения США президента Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Операция Соединенных Штатов в Венесуэле и похищение президента Николаса Мадуро усилит идеологические расхождения среди лидеров региона, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости профессор Техасского университета в Остине Курт Вейланд.