В Турции назвали события в Венесуэле началом системных изменений в мире

АНКАРА, 6 янв — РИА Новости. События в Венесуэле станут началом широких процессов в мировой политике, в рамках которых энергетика и редкоземельные металлы займут центральное место в военной стратегии США, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Как отмечает издание, "трампизм" оставит заметный след во внешней политике Соединенных Штатов, а Западное полушарие станет новой геополитической линией разлома. "Мир вступает в эпоху, когда "власть будет говорить громче правил", а роль энергии и редких элементов в американской военной стратегии будет усиливаться", — пишет газета. Отмечается, что происходящее в Венесуэле, по мнению автора публикации, является не историей одной страны, а началом системных изменений в мире, где интересы и "закон силы" начинают доминировать над принципами. "Эта история только начинается", — заключило издание.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, Верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес. Она 5 января официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
