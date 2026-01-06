Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция в Венесуэле поставлена в тяжелое положение, заявил эксперт
06:21 06.01.2026 (обновлено: 06:46 06.01.2026)
Оппозиция в Венесуэле поставлена в тяжелое положение, заявил эксперт
Оппозиция в Венесуэле поставлена в тяжелое положение, заявил эксперт - РИА Новости, 06.01.2026
Оппозиция в Венесуэле поставлена в тяжелое положение, заявил эксперт
Операция США в Венесуэле с захватом ее президента Николаса Мадуро ставит венесуэльскую оппозицию в тяжелое положение на фоне готовности официального Каракаса... РИА Новости, 06.01.2026
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
венесуэла
сша
каракас
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Оппозиция в Венесуэле поставлена в тяжелое положение, заявил эксперт

РИА Новости: Вейланд считает, что оппозиция в Венесуэле в тяжелом положении

© AP Photo / Cristian HernandezВоенные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла
Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Cristian Hernandez
Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Операция США в Венесуэле с захватом ее президента Николаса Мадуро ставит венесуэльскую оппозицию в тяжелое положение на фоне готовности официального Каракаса сотрудничать с Вашингтоном, заявил РИА Новости профессор Техасского университета в Остине Курт Вейланд.
Лидер проигравшей на выборах президента Венесуэлы оппозиции Мария Корина Мачадо ранее заявила, что оппозиционные силы готовы взять власть в свои руки. Однако президент США Дональд Трамп, назвав Мачадо "милой женщиной", сказал, у нее нет поддержки в стране.
Удары США по Венесуэле
"Венесуэльская оппозиция (вращающаяся - ред.) вокруг Мачадо и (оппозиционного кандидата на выборах президента Венесуэлы в 2024 году Эдмундо - ред.) Гонсалеса оказывается в гораздо более сложном положении", - сказал Вейланд.
По мнению эксперта, Трамп, по всей видимости, не доверяет венесуэльским оппозиционерам, в том числе из-за того, что он "проиграл" Мачадо Нобелевскую премию мира. Кроме того, Вейланд полагает, что нынешнее правительство Венесуэлы попытается приспособиться к новым реалиям.
"Они (оппозиция - ред.) сталкиваются с серьезной дилеммой, и я не знаю, как именно они будут действовать. Вероятнее всего, сначала они потребуют как можно скорее провести новые выборы, до того, как внимание Трампа переключится на другие темы. А вот дальнейшее развитие событий остается неопределенным", - сказал Вейланд.
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Мачадо считает, что Трамп заслужил премию мира атакой на Венесуэлу
Вчера, 06:16
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Нобелевский комитет в Осло 10 октября заявил, что премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Отвечая на вопрос о том, достоин ли премии номинировавшийся, но не получивший награду Трамп, президент РФ Владимир Путин сказал, что решать это не ему, но отметил, что Нобелевский комитет не раз присуждал премию мира тем, кто для мира ничего не сделал, что нанесло авторитету награды огромный ущерб.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
