Оппозиция в Венесуэле поставлена в тяжелое положение, заявил эксперт

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Операция США в Венесуэле с захватом ее президента Николаса Мадуро ставит венесуэльскую оппозицию в тяжелое положение на фоне готовности официального Каракаса сотрудничать с Вашингтоном, заявил РИА Новости профессор Техасского университета в Остине Курт Вейланд.

Лидер проигравшей на выборах президента Венесуэлы оппозиции Мария Корина Мачадо ранее заявила, что оппозиционные силы готовы взять власть в свои руки. Однако президент США Дональд Трамп , назвав Мачадо "милой женщиной", сказал, у нее нет поддержки в стране.

Удары США по Венесуэле © AP Photo / Matias Delacroix В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. © AP Photo / Matias Delacroix 1 из 8 © AP Photo / Cristian Hernandez Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. © AP Photo / Cristian Hernandez 2 из 8 © AP Photo / Matias Delacroix Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо. Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо. © AP Photo / Matias Delacroix 3 из 8 © AP Photo / Cristian Hernandez Кроме того, в столице слышна стрельба. Кроме того, в столице слышна стрельба. © AP Photo / Cristian Hernandez 4 из 8 © AP Photo / Matias Delacroix В нескольких районах Каракаса пропало электричество. В нескольких районах Каракаса пропало электричество. © AP Photo / Matias Delacroix 5 из 8 © AP Photo / Matias Delacroix На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе. На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе. © AP Photo / Matias Delacroix 6 из 8 © REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону. Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону. © REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS 7 из 8 © AP Photo / Matias Delacroix МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории. МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории. © AP Photo / Matias Delacroix 8 из 8 В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. © AP Photo / Matias Delacroix 1 из 8 Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. © AP Photo / Cristian Hernandez 2 из 8 Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо. © AP Photo / Matias Delacroix 3 из 8 Кроме того, в столице слышна стрельба. © AP Photo / Cristian Hernandez 4 из 8 В нескольких районах Каракаса пропало электричество. © AP Photo / Matias Delacroix 5 из 8 На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе. © AP Photo / Matias Delacroix 6 из 8 Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону. © REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS 7 из 8 МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории. © AP Photo / Matias Delacroix 8 из 8

"Венесуэльская оппозиция (вращающаяся - ред.) вокруг Мачадо и (оппозиционного кандидата на выборах президента Венесуэлы в 2024 году Эдмундо - ред.) Гонсалеса оказывается в гораздо более сложном положении", - сказал Вейланд.

По мнению эксперта, Трамп, по всей видимости, не доверяет венесуэльским оппозиционерам, в том числе из-за того, что он "проиграл" Мачадо Нобелевскую премию мира. Кроме того, Вейланд полагает, что нынешнее правительство Венесуэлы попытается приспособиться к новым реалиям.

"Они (оппозиция - ред.) сталкиваются с серьезной дилеммой, и я не знаю, как именно они будут действовать. Вероятнее всего, сначала они потребуют как можно скорее провести новые выборы, до того, как внимание Трампа переключится на другие темы. А вот дальнейшее развитие событий остается неопределенным", - сказал Вейланд.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН , верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР