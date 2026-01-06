Мачадо считает, что Трамп заслужил премию мира атакой на Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо, которой в минувшем году присудили Нобелевскую премию мира, выразила мнение, что президент США Дональд Трамп атакой на Венесуэлу и захватом ее лидера Николаса Мадуро доказал, что заслуживает этой награды.

"Как только я узнала, что нам присудили Нобелевскую премию мира, я посвятила ее президенту Трампу . В тот момент я верила, что он ее заслуживает. Многие люди, большинство людей, считали невозможным то, что он сделал 3 января", - сказала Мачадо в интервью Fox News.

По ее словам, силовой захват Мадуро только подтверждает мнение о том, что Трамп достоин премии.

"Если я считала, что он заслуживает ее. Представьте сейчас. Я считаю, что он доказал миру, что имеет в виду", - сказала она.

Мачадо также заявила, что Венесуэла теперь станет главным союзником США в регионе. Она отметила, что разговаривала с Трампом в октябре, когда получила сообщение о присуждении Нобелевской премии, и с тех пор больше не контактировала с американским лидером.

Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. После атаки США на Венесуэлу Мачадо заявила, что венесуэльская оппозиция готова взять власть в свои руки. Трамп, однако, назвал Мачадо "милой женщиной", но заявил, у нее нет поддержки в Венесуэле.

Удары США по Венесуэле

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Кроме того, в столице слышна стрельба.

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по вмененным американской прокуратурой статьям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН , верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.