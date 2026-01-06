https://ria.ru/20260106/venesuela-2066558658.html
Звуки пролетающих самолетов были слышны в венесуэльском Ла-Гуайре
Звуки пролетающих самолетов были трижды слышны в ночь на вторник в венесуэльском штате Ла-Гуайра, который в ночь на 3 января подвергся атаке США, передает... РИА Новости, 06.01.2026
Звуки пролетающих самолетов были слышны в Ла-Гуайре, где США ранее бомбили порт
ЛА-ГУАЙРА (Венесуэла), 6 янв - РИА Новости. Звуки пролетающих самолетов были трижды слышны в ночь на вторник в венесуэльском штате Ла-Гуайра, который в ночь на 3 января подвергся атаке США, передает корреспондент РИА Новости.
"Из моего дома я трижды слышала, как пролетают самолеты, здесь это редкость", - сообщила корреспондент, проживающая в венесуэльской Ла-Гуайре.
Каракас
почти прилегает к Ла-Гуайре - их разделяет неширокий горный хребет на карибском побережье. В ночь на 3 января в ходе атаки на Венесуэлу США
бомбили там порт и аэропорт.
Ранее в соцсетях распространились видеозаписи автоматной стрельбы в районе президентского дворца Мирафлорес в Каракасе, а также кадры с бронетехникой и вооруженными людьми на улицах.
Со ссылкой на источники местные СМИ сообщают об обнаружении дронов над президентским дворцом, которые были объектами стрельбы, а также о закрытии магазинов и эвакуации правительственных зданий рядом с местом инцидента.