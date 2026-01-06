Рейтинг@Mail.ru
Звуки пролетающих самолетов были слышны в венесуэльском Ла-Гуайре
04:35 06.01.2026
Звуки пролетающих самолетов были слышны в венесуэльском Ла-Гуайре
Звуки пролетающих самолетов были слышны в венесуэльском Ла-Гуайре
Звуки пролетающих самолетов были слышны в венесуэльском Ла-Гуайре

Звуки пролетающих самолетов были слышны в Ла-Гуайре, где США ранее бомбили порт

© AP Photo / Matias DelacroixДым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла
Дым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Дым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
ЛА-ГУАЙРА (Венесуэла), 6 янв - РИА Новости. Звуки пролетающих самолетов были трижды слышны в ночь на вторник в венесуэльском штате Ла-Гуайра, который в ночь на 3 января подвергся атаке США, передает корреспондент РИА Новости.
"Из моего дома я трижды слышала, как пролетают самолеты, здесь это редкость", - сообщила корреспондент, проживающая в венесуэльской Ла-Гуайре.
Каракас почти прилегает к Ла-Гуайре - их разделяет неширокий горный хребет на карибском побережье. В ночь на 3 января в ходе атаки на Венесуэлу США бомбили там порт и аэропорт.
Ранее в соцсетях распространились видеозаписи автоматной стрельбы в районе президентского дворца Мирафлорес в Каракасе, а также кадры с бронетехникой и вооруженными людьми на улицах.
Со ссылкой на источники местные СМИ сообщают об обнаружении дронов над президентским дворцом, которые были объектами стрельбы, а также о закрытии магазинов и эвакуации правительственных зданий рядом с местом инцидента.
