Звуки пролетающих самолетов были слышны в венесуэльском Ла-Гуайре

ЛА-ГУАЙРА (Венесуэла), 6 янв - РИА Новости. Звуки пролетающих самолетов были трижды слышны в ночь на вторник в венесуэльском штате Ла-Гуайра, который в ночь на 3 января подвергся атаке США, передает корреспондент РИА Новости.

"Из моего дома я трижды слышала, как пролетают самолеты, здесь это редкость", - сообщила корреспондент, проживающая в венесуэльской Ла-Гуайре.

Каракас почти прилегает к Ла-Гуайре - их разделяет неширокий горный хребет на карибском побережье. В ночь на 3 января в ходе атаки на Венесуэлу США бомбили там порт и аэропорт.

Ранее в соцсетях распространились видеозаписи автоматной стрельбы в районе президентского дворца Мирафлорес в Каракасе, а также кадры с бронетехникой и вооруженными людьми на улицах.