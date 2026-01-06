Каракас может пойти на встречу Трампу, считает эксперт

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

"Вероятно, они на какое-то время пойдут навстречу Трампу, рассчитывая, что его внимание переключится на другое направление и что его позиции в США будут ослабевать из-за того, что он "хромая утка" (политик, который не будет снова баллотироваться на должность - ред.). А затем, когда угроза нового американского вмешательства отступит, они всё в большей степени вернутся к своему прежнему стилю правления", - заявил Вейланд, предположив, что Вашингтон может переключиться на кубинское направление.