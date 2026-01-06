Рейтинг@Mail.ru
Каракас может пойти на встречу Трампу, считает эксперт - РИА Новости, 06.01.2026
02:08 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/venesuela-2066550182.html
Каракас может пойти на встречу Трампу, считает эксперт
2026-01-06T02:08:00+03:00
2026-01-06T02:08:00+03:00
2026
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Правительство Венесуэлы после недавней операции США в Каракасе, скорее всего, будет сотрудничать с американским президентом Дональдом Трампом, ожидая, что позиции последнего внутри Соединенных Штатов ослабнут, сказал РИА Новости профессор Техасского университета в Остине Курт Вейланд.
Трамп заявил в субботу, что США не будут размещать войска в Венесуэле, если вице-президент этой страны Дельси Родригес будет делать то, что хочет Вашингтон. При этом он утверждает, что Родригес якобы готова сотрудничать с Соединенными Штатами.
"Вероятно, они на какое-то время пойдут навстречу Трампу, рассчитывая, что его внимание переключится на другое направление и что его позиции в США будут ослабевать из-за того, что он "хромая утка" (политик, который не будет снова баллотироваться на должность - ред.). А затем, когда угроза нового американского вмешательства отступит, они всё в большей степени вернутся к своему прежнему стилю правления", - заявил Вейланд, предположив, что Вашингтон может переключиться на кубинское направление.
Эксперт назвал наиболее вероятным сценарий, при котором вице-президент Родригес будет вынуждена пообещать сотрудничество с Трампом и сделать некоторые шаги в этом направлении, включая возможное предоставление США большего доступа к венесуэльской нефти. Он также отметил, что сторонники покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса, приемником которого является захваченный США президент Николас Мадуро, смогут принять текущее положение дел.
"Чависты в Венесуэле, вероятно, проведут некоторые символические акции протеста против смещения Мадуро - чтобы "обозначить позицию" и театрально продемонстрировать приверженность своему делу. В конце концов, если мой анализ верен, они смогут смириться с текущей ситуацией", - полагает эксперт.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
