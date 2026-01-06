Рейтинг@Mail.ru
18:00 06.01.2026
Итальянца не пустили на Украину из-за "пророссийских взглядов"
Итальянца не пустили на Украину из-за "пророссийских взглядов"
Гражданина Италии не пропустили на Украину и запретили въезд в страну на три года из-за его "пророссийских взглядов", сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 06.01.2026
Итальянца не пустили на Украину из-за "пророссийских взглядов"

Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Гражданина Италии не пропустили на Украину и запретили въезд в страну на три года из-за его "пророссийских взглядов", сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на представителя госпогранслужбы Андрея Демченко.
"Сегодня на Украину не пропустили 53-летнего иностранца, гражданина Италии. Он пытался въехать автобусом через пункт пропуска "Чоп" (на венгерской границе - ред.), где пограничники провели все необходимые меры контроля. По результатам проверки иностранцу отказали в пересечении границы и запретили въезд на Украину на три года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В госпогранслужбе такое решение объяснили тем, что иностранец "имеет пророссийские взгляды". По информации телеканала, мужчина ехал на Украину в автобусе и критиковал Владимира Зеленского и Украину.
