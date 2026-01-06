В киевском военкомате пожаловались на нападения на сотрудников

«

"Двести семьдесят два нападения на военнослужащих ТЦК и СП (сотрудников военкоматов - ред.) совершено с начала (2022 года – ред.)... В отношении 205 нападений продолжаются досудебные расследования. А по состоянию на декабрь 2025 года четверо военнослужащих ТЦК и СП погибли при исполнении служебных обязанностей. По всем фактам открыты уголовные производства", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* военкомата.