В киевском военкомате пожаловались на нападения на сотрудников - РИА Новости, 06.01.2026
13:19 06.01.2026
В киевском военкомате пожаловались на нападения на сотрудников
В киевском военкомате пожаловались на нападения на сотрудников - РИА Новости, 06.01.2026
В киевском военкомате пожаловались на нападения на сотрудников
Киевский областной военкомат сообщил, что с 2022 года 272 их сотрудника подверглись нападению со стороны гражданских.
2026-01-06T13:19:00+03:00
2026-01-06T13:19:00+03:00
В киевском военкомате пожаловались на нападения на сотрудников

В киевском облвоенкомате сообщили о 272 нападениях на сотрудников с 2022 года

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Киевский областной военкомат сообщил, что с 2022 года 272 их сотрудника подверглись нападению со стороны гражданских.
«
"Двести семьдесят два нападения на военнослужащих ТЦК и СП (сотрудников военкоматов - ред.) совершено с начала (2022 года – ред.)... В отношении 205 нападений продолжаются досудебные расследования. А по состоянию на декабрь 2025 года четверо военнослужащих ТЦК и СП погибли при исполнении служебных обязанностей. По всем фактам открыты уголовные производства", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* военкомата.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудник военкомата - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Днепропетровске сотрудники ТЦК протащили полуголого мужчину по снегу
