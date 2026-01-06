Рейтинг@Mail.ru
На Украине в трех областях ввели аварийные отключения света, пишут СМИ
11:53 06.01.2026 (обновлено: 13:45 06.01.2026)
На Украине в трех областях ввели аварийные отключения света, пишут СМИ
На Украине в трех областях ввели аварийные отключения света, пишут СМИ
Аварийные отключения света введены в Сумской, Харьковской и Полтавской областях на Украине, сообщает агентство УНИАН. РИА Новости, 06.01.2026
в мире
полтавская область
украина
полтавская область
украина
в мире, полтавская область, украина
В мире, Полтавская область, Украина
На Украине в трех областях ввели аварийные отключения света, пишут СМИ

В трех областях Украины ввели аварийные отключения света

Блэкаут в Киеве, Украина
Блэкаут в Киеве, Украина
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Блэкаут в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Аварийные отключения света введены в Сумской, Харьковской и Полтавской областях на Украине, сообщает агентство УНИАН.
"В Сумской, Харьковской и Полтавской областях введены аварийные отключения света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября прошлого года. Власти страны заявляли о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
23 декабря 2025, 08:57
 
В миреПолтавская областьУкраина
 
 
