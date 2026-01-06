https://ria.ru/20260106/ukraina-2066595756.html
На Украине в трех областях ввели аварийные отключения света, пишут СМИ
На Украине в трех областях ввели аварийные отключения света, пишут СМИ
Аварийные отключения света введены в Сумской, Харьковской и Полтавской областях на Украине, сообщает агентство УНИАН. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T11:53:00+03:00
2026-01-06T11:53:00+03:00
2026-01-06T13:45:00+03:00
в мире
полтавская область
украина
полтавская область
украина
Новости
ru-RU
На Украине в трех областях ввели аварийные отключения света, пишут СМИ
