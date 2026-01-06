МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Принятие условий России станет лучшим вариантом для США и Украины, пишет Responsible Statecraft.
"Это ни в коем случае не “награда” за действия России, а просто цена за прекращение войны на наилучших условиях для Киева и Запада", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что не нужно быть реалистом, чтобы понять, что альтернатива — бесконечное продолжение конфликта на истощение, который Украина постепенно проигрывает, — гораздо хуже для всех.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
