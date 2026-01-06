Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сожгли бронемашину ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 06.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:59 06.01.2026
Российские военные сожгли бронемашину ВСУ на Красноармейском направлении
Российские военные сожгли бронемашину ВСУ на Красноармейском направлении
Подразделение беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" поразило боевую машину пехоты ВСУ на красноармейском РИА Новости, 06.01.2026
Российские военные сожгли бронемашину ВСУ на Красноармейском направлении

Операторы группировки "Центр" сожгли БМП ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Подразделение беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" поразило боевую машину пехоты ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Малой".
"Поступила задача: в населенный пункт заехала БМП (бронемашина пехоты - ред.), информацию передала разведка с "Мавика" (разведывательный дрон - ред.). Подняли борт, долетели, заметили цель и отработали по ней. Было последующее подтверждение - техника сгорела", - рассказал "Малой".
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
