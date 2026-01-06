Российские военные сожгли бронемашину ВСУ на Красноармейском направлении

ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Подразделение беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" поразило боевую машину пехоты ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Малой".

"Поступила задача: в населенный пункт заехала БМП (бронемашина пехоты - ред.), информацию передала разведка с "Мавика" (разведывательный дрон - ред.). Подняли борт, долетели, заметили цель и отработали по ней. Было последующее подтверждение - техника сгорела", - рассказал "Малой".