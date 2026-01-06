ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Мужчин практически не осталось на улицах Кривого Рога на Украине, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Коновалов.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.