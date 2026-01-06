Рейтинг@Mail.ru
Мужчин на улицах Кривого Рога практически не осталось, рассказал пленный
Специальная военная операция на Украине
 
03:19 06.01.2026
Мужчин на улицах Кривого Рога практически не осталось, рассказал пленный
Мужчин практически не осталось на улицах Кривого Рога на Украине, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Коновалов.
Мужчин на улицах Кривого Рога практически не осталось, рассказал пленный

РИА Новости: на улицах Кривого Рога почти не осталось мужчин

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Мужчин практически не осталось на улицах Кривого Рога на Украине, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Коновалов.
Кривом Роге уже всё, там все бегут, все прячутся. Вы бы сейчас в шоке были, сейчас бы так и шли бы по большому проспекту, вы увидите мужика, которому может за 60 и еще хромой. А так всё уже. Нет такого, чтобы мужик пошел себе пиво купил вечером после работы или еще что-то", - сказал Коновалов.
Сотрудник военкомата - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Днепропетровске сотрудники ТЦК протащили полуголого мужчину по снегу
00:36
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
