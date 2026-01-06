"Это просто нелепо": в США высказались о переговорах с Украиной

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Требования Украины на переговорах нереалистичны и нелепы, а продолжающийся сейчас кризис отношений между США и Европой открывает России путь к победе на поле боя, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.
"Я не могу не рассмеяться, слыша, что американцы хотят предоставить Украине 15-летнюю гарантию безопасности, а украинцы — получить 50-летнюю. Неужели они оба не понимают, что русские не примут никаких чисто американских гарантий безопасности для Украины? <…> Все это просто нелепо!" — отмечает он.
"А потом в какой-то момент война будет проиграна, и это станет настоящим сокрушительным ударом для НАТО. <…> Трансатлантические отношения находятся на рекордно низком уровне, как знаем и вы, и я, и, вероятно, они только ухудшатся после поражения в конфликте на Украине. Поэтому, я думаю, с точки зрения Путина, наблюдающего за всем этим, нужно просто выжидать, как Запад все глубже и глубже погружается в трясину, <…> а в конце одержать полный военный триумф", — подытожил Миршаймер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
