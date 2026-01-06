"Это просто нелепо": в США высказались о переговорах с Украиной

«

"А потом в какой-то момент война будет проиграна, и это станет настоящим сокрушительным ударом для НАТО. <…> Трансатлантические отношения находятся на рекордно низком уровне, как знаем и вы, и я, и, вероятно, они только ухудшатся после поражения в конфликте на Украине. Поэтому, я думаю, с точки зрения Путина, наблюдающего за всем этим, нужно просто выжидать, как Запад все глубже и глубже погружается в трясину, <…> а в конце одержать полный военный триумф", — подытожил Миршаймер.