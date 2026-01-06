Рейтинг@Mail.ru
"Это просто нелепо": в США высказались о переговорах с Украиной
02:50 06.01.2026
"Это просто нелепо": в США высказались о переговорах с Украиной
"Это просто нелепо": в США высказались о переговорах с Украиной
"Это просто нелепо": в США высказались о переговорах с Украиной

Миршаймер: политическая деградация Запада открыла РФ путь к победе на Украине

© AP Photo / Markus Schreiber Стив Уиткофф и Владимир Зеленский во время встречи в Берлине
Стив Уиткофф и Владимир Зеленский во время встречи в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Стив Уиткофф и Владимир Зеленский во время встречи в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Требования Украины на переговорах нереалистичны и нелепы, а продолжающийся сейчас кризис отношений между США и Европой открывает России путь к победе на поле боя, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.
«
"Я не могу не рассмеяться, слыша, что американцы хотят предоставить Украине 15-летнюю гарантию безопасности, а украинцы — получить 50-летнюю. Неужели они оба не понимают, что русские не примут никаких чисто американских гарантий безопасности для Украины? <…> Все это просто нелепо!" — отмечает он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Гораздо жестче". В США высказались о переговорах Трампа с Зеленским
4 января, 20:24
По словам профессора, в условиях нежелания Украины идти на компромисс и несогласованности интересов коллективного Запада для Москвы открывается возможность крупных военных успехов.
«
"А потом в какой-то момент война будет проиграна, и это станет настоящим сокрушительным ударом для НАТО. <…> Трансатлантические отношения находятся на рекордно низком уровне, как знаем и вы, и я, и, вероятно, они только ухудшатся после поражения в конфликте на Украине. Поэтому, я думаю, с точки зрения Путина, наблюдающего за всем этим, нужно просто выжидать, как Запад все глубже и глубже погружается в трясину, <…> а в конце одержать полный военный триумф", — подытожил Миршаймер.
В СМИ ранее сообщалось, что вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным после переговоров делегаций США и Украины в декабре.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В США сообщили плохие новости Зеленскому из-за событий на фронте
31 декабря 2025, 12:46
 
В мире Украина Джон Миршаймер Чикагский университет Дэниел Дэвис Киев США Дмитрий Песков НАТО
 
 
