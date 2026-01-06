На Западе раскрыли, что ждет Украину после атаки на Венесуэлу

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Боязнь европейцев осудить действия США в Венесуэле значительно ухудшит условия окончания конфликта для Украины, а также создаст кризис безопасности в странах ЕС, пишет немецкое издание Spiegel.
"Европейцы <…> хранили демонстративное молчание (после нападения США на Венесуэлу. — Прим. ред.). Любой, кто не может однозначно осудить столь явные нарушения, в конечном итоге ставит под сомнение действительность Устава ООН. Это будет иметь последствия для Украины <…> и однажды для Германии", — указывается в материале.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.
