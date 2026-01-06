Рейтинг@Mail.ru
"Все пошло под откос". На Западе заявили о риске внезапного краха Украины
Специальная военная операция на Украине
 
00:42 06.01.2026
"Все пошло под откос". На Западе заявили о риске внезапного краха Украины
Сегодня существует вероятность внезапного крушения киевского режима, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Все пошло под откос". На Западе заявили о риске внезапного краха Украины

Аластер Крук: существует вероятность внезапного краха Украины

Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г"
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.Сегодня существует вероятность внезапного крушения киевского режима, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Я думаю, возможен внезапный крах Украины. <…> Такие вещи случаются, потому что пока мы сосредоточены на том, что происходит на фронте, происходит еще один крах в украинском парламенте. (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский потерял подавляющее большинство в Раде. И часть его сторонников откололась и присоединилась к оппозиционным группам, призывающим к перезапуску системы и проведению выборов. И это движение набирает обороты. Все пошло под откос из-за коррупционных скандалов", — отметил он.
По мнению Крука, сложившаяся на Украине поляризованная ситуация готова взорваться в любой момент.
"Много взаимных обвинений и ожесточенных споров — это признак своего рода, если хотите, психологического краха. Это, конечно, связано с тем, что у всех есть друзья и родственники на передовой", — добавил бывший дипломат.
По данным Минобороны, за последние сутки российские войска освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области. Потери ВСУ составили порядка 1 265 военнослужащих, средства ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 356 дронов.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
