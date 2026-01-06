Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске сотрудники ТЦК протащили полуголого мужчину по снегу - РИА Новости, 06.01.2026
00:36 06.01.2026
В Днепропетровске сотрудники ТЦК протащили полуголого мужчину по снегу
В Днепропетровске сотрудники ТЦК протащили полуголого мужчину по снегу
В Днепропетровске сотрудники ТЦК протащили полуголого мужчину по снегу

В Днепропетровске сотрудники ТЦК тащили полуголого мужчину по снегу до автобуса

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата
Сотрудник военкомата - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Днепропетровске протащили полуголого мужчину по снегу до своего микроавтобуса, сообщает украинское издание "Страна".
"Семеро сотрудников ТЦК в Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) "запаковали" мужчину в свой "бусик", протащив его десятки метров полуголым по снегу", - говорится в публикации издания в его Telegram-канале.
Сотрудник военкомата в городе Вишневое под Киевом толкнул беременную женщину, которая пыталась отбить от военных мужчину - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Под Киевом сотрудник ТЦК толкнул беременную женщину, сообщают СМИ
2 января, 16:09
К публикации прикреплено видео, на котором люди в военной форме тащат по заснеженной дороге сопротивляющегося мужчину до микроавтобуса, куда затем заталкивают его.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Сленговое слово "бусификация" распространилось на Украине со времени усиления мобилизации, когда военные начали задерживать граждан призывного возраста и силой усаживать их в микроавтобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
Сотрудники Украинской полиции - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК покончил с собой
28 декабря 2025, 22:39
 
В миреУкраинаДнепропетровскДнепр (река)Дмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
