В Днепропетровске сотрудники ТЦК протащили полуголого мужчину по снегу

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Днепропетровске протащили полуголого мужчину по снегу до своего микроавтобуса, сообщает украинское издание "Страна".

"Семеро сотрудников ТЦК в Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) "запаковали" мужчину в свой "бусик", протащив его десятки метров полуголым по снегу", - говорится в публикации издания в его Telegram-канале.

К публикации прикреплено видео, на котором люди в военной форме тащат по заснеженной дороге сопротивляющегося мужчину до микроавтобуса, куда затем заталкивают его.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

Сленговое слово "бусификация" распространилось на Украине со времени усиления мобилизации, когда военные начали задерживать граждан призывного возраста и силой усаживать их в микроавтобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат.