Переговоры по Украине близки к завершению соглашения, заявил Уиткофф - РИА Новости, 06.01.2026
22:24 06.01.2026
Переговоры по Украине близки к завершению соглашения, заявил Уиткофф
Переговоры по Украине близки к завершению соглашения, заявил Уиткофф - РИА Новости, 06.01.2026
Переговоры по Украине близки к завершению соглашения, заявил Уиткофф
Лидеры "коалиции желающих" близки к завершению беспрецедентного соглашения о процветании Украины, заявил спецпосланник США по украинскому урегулированию Стив... РИА Новости, 06.01.2026
в мире
украина
сша
париж
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир зеленский
украина
сша
париж
в мире, украина, сша, париж, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Париж, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Зеленский
Переговоры по Украине близки к завершению соглашения, заявил Уиткофф

Уиткофф: участники переговоров по Украине близки к завершению соглашения

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Лидеры "коалиции желающих" близки к завершению беспрецедентного соглашения о процветании Украины, заявил спецпосланник США по украинскому урегулированию Стив Уиткофф после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже.
"Мы также очень, очень близко к завершению беспрецедентного соглашения о процветании, которое ранее не видела ни одна страна по итогам такого конфликта", - сказал Уиткофф журналистам.
Ранее во вторник Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей десятков лидеров коалиции, включая Алексуса Гринкевича, который командует Европейским командованием вооруженных сил США.
Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц на встрече коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Стармер: коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
