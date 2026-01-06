Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф рассказал о надежде на достижение договоренностей по Украине - РИА Новости, 06.01.2026
22:21 06.01.2026 (обновлено: 22:25 06.01.2026)
Уиткофф рассказал о надежде на достижение договоренностей по Украине
Уиткофф рассказал о надежде на достижение договоренностей по Украине
США уверены в достижимости окончательной договоренности по украинскому урегулированию, сказал спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. РИА Новости, 06.01.2026
украина, сша, в мире, стив уиткофф, дональд трамп, мирный план сша по украине, париж
Украина, США, В мире, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, Париж
Уиткофф рассказал о надежде на достижение договоренностей по Украине

Уиткофф: США уверены в достижении окончательных договоренностей по Украине

© AP Photo / Terry RennaСтив Уиткофф во время встречи с украинской делегацией во Флориде
Стив Уиткофф во время встречи с украинской делегацией во Флориде - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Terry Renna
Стив Уиткофф во время встречи с украинской делегацией во Флориде. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. США уверены в достижимости окончательной договоренности по украинскому урегулированию, сказал спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) не отступает от своих обязательств. Его взгляды на Украину и мирную сделку сильны. Мы будем с ними, с украинцами. Мы поможем им достичь этого окончательного мира. И мы уверены, мы доберемся до него", - сказал Уиткофф после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже.
Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Кушнер рассказал, на чем основывается Трамп при работе над гарантиями Киеву
УкраинаСШАВ миреСтив УиткоффДональд ТрампМирный план США по УкраинеПариж
 
 
