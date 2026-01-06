https://ria.ru/20260106/uitkoff-2066668225.html
Уиткофф рассказал о надежде на достижение договоренностей по Украине
Уиткофф рассказал о надежде на достижение договоренностей по Украине - РИА Новости, 06.01.2026
Уиткофф рассказал о надежде на достижение договоренностей по Украине
США уверены в достижимости окончательной договоренности по украинскому урегулированию, сказал спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T22:21:00+03:00
2026-01-06T22:21:00+03:00
2026-01-06T22:25:00+03:00
украина
сша
в мире
стив уиткофф
дональд трамп
мирный план сша по украине
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058775075_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4b6828463f03b750ad9da165b4d5c14.jpg
https://ria.ru/20260106/garantii-2066668633.html
украина
сша
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058775075_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_28571fb3cd571e4a9cf9cd3646333fe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, в мире, стив уиткофф, дональд трамп, мирный план сша по украине, париж
Украина, США, В мире, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, Париж
Уиткофф рассказал о надежде на достижение договоренностей по Украине
Уиткофф: США уверены в достижении окончательных договоренностей по Украине