Переговорщики США готовы сделать все для мира на Украине, заявил Уиткофф
Американские переговорщики готовы сделать все возможное для достижения мира на Украине, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T22:03:00+03:00
Уиткофф: переговорщики США готовы сделать все для достижения мира на Украине