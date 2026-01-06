Рейтинг@Mail.ru
Переговорщики США готовы сделать все для мира на Украине, заявил Уиткофф - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 06.01.2026 (обновлено: 22:13 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/uitkoff-2066666164.html
Переговорщики США готовы сделать все для мира на Украине, заявил Уиткофф
Переговорщики США готовы сделать все для мира на Украине, заявил Уиткофф - РИА Новости, 06.01.2026
Переговорщики США готовы сделать все для мира на Украине, заявил Уиткофф
Американские переговорщики готовы сделать все возможное для достижения мира на Украине, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T22:03:00+03:00
2026-01-06T22:13:00+03:00
в мире
сша
украина
мирный план сша по украине
стив уиткофф
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027828209_0:205:3063:1927_1920x0_80_0_0_667af954401ef92939baa233cf1bf909.jpg
https://ria.ru/20260106/britanija-2066666868.html
сша
украина
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027828209_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_d07c4732e6bc07181ff50f83927f416a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, мирный план сша по украине, стив уиткофф, париж
В мире, США, Украина, Мирный план США по Украине, Стив Уиткофф, Париж
Переговорщики США готовы сделать все для мира на Украине, заявил Уиткофф

Уиткофф: переговорщики США готовы сделать все для достижения мира на Украине

© AP Photo / Alex BrandonСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Американские переговорщики готовы сделать все возможное для достижения мира на Украине, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
Во вторник Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей десятков лидеров "коалиции желающих", включая главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерала Алексуса Гринкевича.
"Президент Трамп поставил перед нами задачу добиться мира в Украине, и мы, действуя от его имени, полны решимости сделать все возможное для достижения этого мира", - сказал Уиткофф во время пресс-конференции после встречи на высоком уровне в Париже.
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Британия и Франция создадут военные базы на Украине, заявил Стармер
Вчера, 22:10
 
В миреСШАУкраинаМирный план США по УкраинеСтив УиткоффПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала