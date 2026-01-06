Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф: коалиция желающих представила рамочный документ по гарантиям Киеву - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 06.01.2026 (обновлено: 21:57 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/uitkoff-2066665060.html
Уиткофф: коалиция желающих представила рамочный документ по гарантиям Киеву
Уиткофф: коалиция желающих представила рамочный документ по гарантиям Киеву - РИА Новости, 06.01.2026
Уиткофф: коалиция желающих представила рамочный документ по гарантиям Киеву
"Коалиция желающих" во вторник представила рамочный документ, в котором изложена рамочная структура гарантий безопасности для Украины, сообщил спецпосланник США РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T21:48:00+03:00
2026-01-06T21:57:00+03:00
киев
украина
сша
в мире
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998583909_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_259ad3d156229db1683ca8aeb71e5a5e.jpg
https://ria.ru/20260106/ssha-2066665246.html
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998583909_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_873d9762638c9b2d8181f3d29349cd45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, сша, в мире, стив уиткофф
Киев, Украина, США, В мире, Стив Уиткофф
Уиткофф: коалиция желающих представила рамочный документ по гарантиям Киеву

Уиткофф: коалиция желающих представила рамочный документ по гарантиям для Киева

© AP Photo / Evan VucciСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. "Коалиция желающих" во вторник представила рамочный документ, в котором изложена рамочная структура гарантий безопасности для Украины, сообщил спецпосланник США по украинскому урегулированию Стив Уиткофф.
"Коалиция также обнародовала документ, в котором представлена рамочная архитектура гарантий безопасности", — говорится в заявлении Уиткоффа, обнародованном в его аккаунте в соцсети X по итогам встречи с лидерами Великобритании, Франции и Украины в Париже.
По его словам, в Вашингтоне согласны с подходом, что прочные гарантии безопасности и экономические обязательства являются ключом к обеспечению устойчивого мира на Украине.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине в Париже
Вчера, 21:50
 
КиевУкраинаСШАВ миреСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала