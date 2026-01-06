https://ria.ru/20260106/uitkoff-2066665060.html
Уиткофф: коалиция желающих представила рамочный документ по гарантиям Киеву
Уиткофф: коалиция желающих представила рамочный документ по гарантиям Киеву - РИА Новости, 06.01.2026
Уиткофф: коалиция желающих представила рамочный документ по гарантиям Киеву
"Коалиция желающих" во вторник представила рамочный документ, в котором изложена рамочная структура гарантий безопасности для Украины, сообщил спецпосланник США РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T21:48:00+03:00
2026-01-06T21:48:00+03:00
2026-01-06T21:57:00+03:00
киев
украина
сша
в мире
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998583909_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_259ad3d156229db1683ca8aeb71e5a5e.jpg
https://ria.ru/20260106/ssha-2066665246.html
киев
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998583909_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_873d9762638c9b2d8181f3d29349cd45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, сша, в мире, стив уиткофф
Киев, Украина, США, В мире, Стив Уиткофф
Уиткофф: коалиция желающих представила рамочный документ по гарантиям Киеву
Уиткофф: коалиция желающих представила рамочный документ по гарантиям для Киева