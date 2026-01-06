Рейтинг@Mail.ru
США считают гарантии безопасности ключом к миру на Украине, заявил Уиткофф
21:48 06.01.2026
США считают гарантии безопасности ключом к миру на Украине, заявил Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. США считают прочные гарантии безопасности и экономические обязательства ключом к устойчивому миру на Украине, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
"Мы согласны с коалицией в том, что надежные гарантии безопасности и твердые обязательства по обеспечению процветания (Украины - ред.) необходимы для прочного мира на Украине, и мы будем продолжать совместную работу в этом направлении", - заявил он на пресс-конференции в Париже.
Уиткофф анонсировал продолжение консультаций с Украиной
