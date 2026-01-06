https://ria.ru/20260106/udmurtija-2066574912.html
Над Удмуртией уничтожили украинский беспилотник
Над Удмуртией уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 06.01.2026
Над Удмуртией уничтожили украинский беспилотник
Силами ПВО уничтожен один беспилотник в Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T09:13:00+03:00
2026-01-06T09:13:00+03:00
2026-01-06T09:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7e5984b52a9b6cd887ac3dad8811bed.jpg
https://ria.ru/20260106/pvo-2066572096.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217686_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf5a1b11747f7969cb7158c504a1db60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Над Удмуртией уничтожили украинский беспилотник
Бречалов: расчет ПВО сбил беспилотник над Удмуртией