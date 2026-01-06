В Твери обследуют поврежденные в результате ЧП с БПЛА квартиры

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Поврежденные в результате ЧП с БПЛА квартиры обследуют в жилой многоэтажке в Твери, сообщает правительство региона.
Обломок БПЛА, как ранее сообщал врио губернатора Тверской области Виталий Королев, попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома в Твери, погиб один человек, жителей соседних квартир эвакуировали. Возникший в одной из квартир пожар полностью потушили, а двух пострадавших госпитализировали.
"Глава региона поручил в кратчайшие сроки закрыть тепловой контур, провести обследование поврежденных квартир, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения туда жителей или предоставления им временного жилья. Поставлена задача по обеспечению круглосуточной охраны пострадавшего здания", - говорится в публикации Telegram-канала областного правительства.