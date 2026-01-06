Рейтинг@Mail.ru
В Твери обследуют поврежденные в результате ЧП с БПЛА квартиры - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:25 06.01.2026 (обновлено: 07:31 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/tver-2066568853.html
В Твери обследуют поврежденные в результате ЧП с БПЛА квартиры
В Твери обследуют поврежденные в результате ЧП с БПЛА квартиры - РИА Новости, 06.01.2026
В Твери обследуют поврежденные в результате ЧП с БПЛА квартиры
Поврежденные в результате ЧП с БПЛА квартиры обследуют в жилой многоэтажке в Твери, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T07:25:00+03:00
2026-01-06T07:31:00+03:00
происшествия
тверь
виталий королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066569160_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_73433e4a4f887e04403c39927acf8b02.jpg
https://ria.ru/20260105/sostoyanie-2066506523.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066569160_126:0:1218:819_1920x0_80_0_0_6bbdfc2d5187db468a3b9a5a214f8387.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тверь, виталий королев
Происшествия, Тверь, Виталий Королев
В Твери обследуют поврежденные в результате ЧП с БПЛА квартиры

В жилой многоэтажке в Твери обследуют поврежденные при падении БПЛА квартиры

© Фото : Правительство Тверской областиПоследствия взрыва в жилом доме в Твери
Последствия взрыва в жилом доме в Твери - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : Правительство Тверской области
Последствия взрыва в жилом доме в Твери
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Поврежденные в результате ЧП с БПЛА квартиры обследуют в жилой многоэтажке в Твери, сообщает правительство региона.
Обломок БПЛА, как ранее сообщал врио губернатора Тверской области Виталий Королев, попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома в Твери, погиб один человек, жителей соседних квартир эвакуировали. Возникший в одной из квартир пожар полностью потушили, а двух пострадавших госпитализировали.
"Глава региона поручил в кратчайшие сроки закрыть тепловой контур, провести обследование поврежденных квартир, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения туда жителей или предоставления им временного жилья. Поставлена задача по обеспечению круглосуточной охраны пострадавшего здания", - говорится в публикации Telegram-канала областного правительства.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского после дерзких атак ВСУ
5 января, 18:15
 
ПроисшествияТверьВиталий Королев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала