В Твери обследуют поврежденные в результате ЧП с БПЛА квартиры

"Глава региона поручил в кратчайшие сроки закрыть тепловой контур, провести обследование поврежденных квартир, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения туда жителей или предоставления им временного жилья. Поставлена задача по обеспечению круглосуточной охраны пострадавшего здания", - говорится в публикации Telegram-канала областного правительства.