Последствия взрыва в жилом доме в Твери

Последствия взрыва в жилом доме в Твери

© Фото : Правительство Тверской области Последствия взрыва в жилом доме в Твери

Врио губернатора Тверской области прибыл на место ЧП, где упал обломок БПЛА

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев прибыл на место ЧП в Твери, где обломок БПЛА попал в жилой дом.

Обломок БПЛА, как ранее сообщал Королев , попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома в Твери , погиб один человек, жителей соседних квартир эвакуировали. Возникший в одной из квартир пожар полностью потушили, а двух пострадавших госпитализировали.

"Врио губернатора Тверской области Виталий Королев прибыл на место происшествия в Твери, где произошло возгорание в одной из квартир", - сообщается в Telegram-канале правительства региона.