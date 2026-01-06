Рейтинг@Mail.ru
Врио губернатора Тверской области прибыл на место ЧП, где упал обломок БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 06.01.2026 (обновлено: 13:23 06.01.2026)
Врио губернатора Тверской области прибыл на место ЧП, где упал обломок БПЛА
Врио губернатора Тверской области прибыл на место ЧП, где упал обломок БПЛА - РИА Новости, 06.01.2026
Врио губернатора Тверской области прибыл на место ЧП, где упал обломок БПЛА
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев прибыл на место ЧП в Твери, где обломок БПЛА попал в жилой дом. РИА Новости, 06.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
тверь
виталий королев
происшествия, тверь, виталий королев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тверь, Виталий Королев
Врио губернатора Тверской области прибыл на место ЧП, где упал обломок БПЛА

Врио губернатора Королев прибыл на место ЧП, где обломок БПЛА попал в жилой дом

© Фото : Правительство Тверской областиПоследствия взрыва в жилом доме в Твери
Последствия взрыва в жилом доме в Твери - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : Правительство Тверской области
Последствия взрыва в жилом доме в Твери
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев прибыл на место ЧП в Твери, где обломок БПЛА попал в жилой дом.
Обломок БПЛА, как ранее сообщал Королев, попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома в Твери, погиб один человек, жителей соседних квартир эвакуировали. Возникший в одной из квартир пожар полностью потушили, а двух пострадавших госпитализировали.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
