https://ria.ru/20260106/tver-2066560272.html
В Твери ликвидировали пожар в многоквартирном доме, где упал обломок БПЛА
В Твери ликвидировали пожар в многоквартирном доме, где упал обломок БПЛА - РИА Новости, 06.01.2026
В Твери ликвидировали пожар в многоквартирном доме, где упал обломок БПЛА
Пожар в Твери, где обломок БПЛА попал в многоквартирный дом и вызвал возгорание в одной из квартир, ликвидирован, двое пострадавших госпитализированы, сообщил... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T05:04:00+03:00
2026-01-06T05:04:00+03:00
2026-01-06T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тверь
россия
виталий королев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066569160_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_73433e4a4f887e04403c39927acf8b02.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тверь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066569160_126:0:1218:819_1920x0_80_0_0_6bbdfc2d5187db468a3b9a5a214f8387.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверь, россия, виталий королев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тверь, Россия, Виталий Королев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Твери ликвидировали пожар в многоквартирном доме, где упал обломок БПЛА
Пожар в Твери, где обломок БПЛА попал в многоквартирный дом, ликвидировали