В Твери ликвидировали пожар в многоквартирном доме, где упал обломок БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 06.01.2026 (обновлено: 12:28 06.01.2026)
В Твери ликвидировали пожар в многоквартирном доме, где упал обломок БПЛА
В Твери ликвидировали пожар в многоквартирном доме, где упал обломок БПЛА - РИА Новости, 06.01.2026
В Твери ликвидировали пожар в многоквартирном доме, где упал обломок БПЛА
Пожар в Твери, где обломок БПЛА попал в многоквартирный дом и вызвал возгорание в одной из квартир, ликвидирован, двое пострадавших госпитализированы, сообщил... РИА Новости, 06.01.2026
тверь
россия
2026
1920
1920
true
В Твери ликвидировали пожар в многоквартирном доме, где упал обломок БПЛА

Пожар в Твери, где обломок БПЛА попал в многоквартирный дом, ликвидировали

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Пожар в Твери, где обломок БПЛА попал в многоквартирный дом и вызвал возгорание в одной из квартир, ликвидирован, двое пострадавших госпитализированы, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.
Ранее сообщалось, что обломок БПЛА попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома в Твери, погиб человек, жители соседних квартир эвакуированы.
"В Твери в многоквартирном доме, в одну из квартир которого попал обломок БПЛА, силами МЧС России по Тверской области полностью ликвидирован пожар. Двое пострадавших находятся в больнице. Силы и средства работают на месте", - приводятся в Telegram-канале правительства региона слова Королева.
