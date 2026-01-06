Рейтинг@Mail.ru
В Твери при атаке беспилотника ВСУ погиб человек - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:44 06.01.2026 (обновлено: 11:20 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/tver-2066559270.html
В Твери при атаке беспилотника ВСУ погиб человек
В Твери при атаке беспилотника ВСУ погиб человек - РИА Новости, 06.01.2026
В Твери при атаке беспилотника ВСУ погиб человек
В Твери при атаке дронов ВСУ погиб человек, сообщил врио губернатора Виталий Королев. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T04:44:00+03:00
2026-01-06T11:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
тверь
происшествия
виталий королев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066589027_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d786588244fe4c0aa109b0f3b385bf9e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066589027_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_28d16533c398c68624346859205f6346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, происшествия, виталий королев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Тверь, Происшествия, Виталий Королев, Вооруженные силы Украины
В Твери при атаке беспилотника ВСУ погиб человек

В Твери при атаке беспилотника ВСУ на многоквартирный дом погиб человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРазрушения в многоквартирном доме в Твери
Разрушения в многоквартирном доме в Твери - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Разрушения в многоквартирном доме в Твери
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Твери при атаке дронов ВСУ погиб человек, сообщил врио губернатора Виталий Королев.
«

"В Твери в результате отражения атаки БПЛА обломок беспилотника попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома. На месте работают все оперативные службы. <...> Один человек погиб", — привели его слова в Telegram-канале правительства региона.

Жителей соседних квартир оперативно эвакуировали, им оказывают помощь. Пожар уже потушили, двоих пострадавших госпитализировали.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРазрушения в многоквартирном доме в Твери
Разрушения в многоквартирном доме в Твери - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Разрушения в многоквартирном доме в Твери
Королев выехал на место для принятия дальнейших решений.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТверьПроисшествияВиталий КоролевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала