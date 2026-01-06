В Твери при атаке беспилотника ВСУ погиб человек

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Твери при атаке дронов ВСУ погиб человек, сообщил врио губернатора Виталий Королев.
"В Твери в результате отражения атаки БПЛА обломок беспилотника попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома. На месте работают все оперативные службы. <...> Один человек погиб", — привели его слова в Telegram-канале правительства региона.
Жителей соседних квартир оперативно эвакуировали, им оказывают помощь. Пожар уже потушили, двоих пострадавших госпитализировали.
Разрушения в многоквартирном доме в Твери
Королев выехал на место для принятия дальнейших решений.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
