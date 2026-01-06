https://ria.ru/20260106/tusk-2066667004.html
Польша обеспечит логистическое гарантий безопасности Украины, заявил Туск
ВАРШАВА, 6 янв – РИА Новости. Польша берет на себя логистическое обеспечение гарантий безопасности Украины, сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания встречи "коалиции желающих".
Ранее Туск
и другие руководители Польши
неоднократно заявляли, что Польша ни в каком формате не отправит на Украину
свои войска.
"В планах говорится о гарантиях безопасности на земле, в воздухе и на море. Я могу говорить открыто, что если речь идет о польской роли, то она касается действий за территорией Украины, то есть логистика и обеспечение тех, кто решатся на непосредственное участие в гарантиях уже на территории Украины", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение.
При этом он отметил, что страны "коалиции желающих" достаточно далеко продвинулись в распределении ролей по гарантиям безопасности Украине.
"Если говорить о конкретных решениях и конкретной ответственности отдельных стран, кто что в состоянии обеспечить, то здесь мы очень далеко продвинулись вперед", - сказал польский премьер.
Владимир Зеленский
по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США
и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным
.