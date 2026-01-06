Польша обеспечит логистическое гарантий безопасности Украины, заявил Туск

"В планах говорится о гарантиях безопасности на земле, в воздухе и на море. Я могу говорить открыто, что если речь идет о польской роли, то она касается действий за территорией Украины, то есть логистика и обеспечение тех, кто решатся на непосредственное участие в гарантиях уже на территории Украины", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение.