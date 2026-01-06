Рейтинг@Mail.ru
Польша обеспечит логистическое гарантий безопасности Украины, заявил Туск
22:11 06.01.2026
Польша обеспечит логистическое гарантий безопасности Украины, заявил Туск
Польша обеспечит логистическое гарантий безопасности Украины, заявил Туск
Польша берет на себя логистическое обеспечение гарантий безопасности Украины, сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания встречи... РИА Новости, 06.01.2026
в мире
польша
сша
украина
дональд туск
владимир зеленский
владимир путин
мирный план сша по украине
в мире, польша, сша, украина, дональд туск, владимир зеленский, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Польша, США, Украина, Дональд Туск, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of PolandПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 янв – РИА Новости. Польша берет на себя логистическое обеспечение гарантий безопасности Украины, сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания встречи "коалиции желающих".
Ранее Туск и другие руководители Польши неоднократно заявляли, что Польша ни в каком формате не отправит на Украину свои войска.
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Британия и Франция создадут военные базы на Украине, заявил Стармер
Вчера, 22:10
"В планах говорится о гарантиях безопасности на земле, в воздухе и на море. Я могу говорить открыто, что если речь идет о польской роли, то она касается действий за территорией Украины, то есть логистика и обеспечение тех, кто решатся на непосредственное участие в гарантиях уже на территории Украины", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение.
При этом он отметил, что страны "коалиции желающих" достаточно далеко продвинулись в распределении ролей по гарантиям безопасности Украине.
"Если говорить о конкретных решениях и конкретной ответственности отдельных стран, кто что в состоянии обеспечить, то здесь мы очень далеко продвинулись вперед", - сказал польский премьер.
Владимир Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Коалиция желающих" юридически закрепит свои обязательства перед Украиной
Вчера, 21:59
 
В миреПольшаСШАУкраинаДональд ТускВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
