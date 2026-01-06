Рейтинг@Mail.ru
Туск рассказал, когда может быть готова общая позиция по гарантиям Украине
21:26 06.01.2026
Туск рассказал, когда может быть готова общая позиция по гарантиям Украине
Туск рассказал, когда может быть готова общая позиция по гарантиям Украине
Общая позиция "коалиции желающих" и США по гарантиям безопасности для Украины может быть готова до конца января, заявил журналистам премьер-министр Польши... РИА Новости, 06.01.2026
в мире, украина, сша, польша, дональд туск, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Польша, Дональд Туск, Владимир Зеленский
Туск рассказал, когда может быть готова общая позиция по гарантиям Украине

Туск: коалиция желающих и США могут подготовить гарантии Украине до конца января

ВАРШАВА, 6 янв – РИА Новости. Общая позиция "коалиции желающих" и США по гарантиям безопасности для Украины может быть готова до конца января, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания встречи "коалиции желающих".
Выступление Туска транслирует Польское телевидение.
"Кажется очень правдоподобным, только не ловите меня на слове, что до конца января общая позиция должна быть готова", - сказал Туск, говоря о переговорах на тему гарантий безопасности для Украины.
Владимир Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Заседание Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
СМИ рассказали о проекте декларации коалиции желающих
Вчера, 18:46
 
