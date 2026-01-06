https://ria.ru/20260106/tusk-2066663356.html
Туск рассказал, когда может быть готова общая позиция по гарантиям Украине
Туск рассказал, когда может быть готова общая позиция по гарантиям Украине - РИА Новости, 06.01.2026
Туск рассказал, когда может быть готова общая позиция по гарантиям Украине
Общая позиция "коалиции желающих" и США по гарантиям безопасности для Украины может быть готова до конца января, заявил журналистам премьер-министр Польши... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T21:26:00+03:00
2026-01-06T21:26:00+03:00
2026-01-06T21:26:00+03:00
в мире
украина
сша
польша
дональд туск
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834556_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_679fd2dd603e259c41daef235ad74ea2.jpg
https://ria.ru/20260106/koalitsiya-2066647816.html
украина
сша
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834556_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_927f6caf2d2d7b94004710d36c0e4526.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, польша, дональд туск, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Польша, Дональд Туск, Владимир Зеленский
Туск рассказал, когда может быть готова общая позиция по гарантиям Украине
Туск: коалиция желающих и США могут подготовить гарантии Украине до конца января