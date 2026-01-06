Рейтинг@Mail.ru
Туск от имени всей Европы поддержал Данию в вопросе Гренландии - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/tusk-2066615111.html
Туск от имени всей Европы поддержал Данию в вопросе Гренландии
Туск от имени всей Европы поддержал Данию в вопросе Гренландии - РИА Новости, 06.01.2026
Туск от имени всей Европы поддержал Данию в вопросе Гренландии
Дания в вопросе Гренландии может рассчитывать на солидарность всей Европы, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, вылетая в Париж на встречу... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T14:15:00+03:00
2026-01-06T14:15:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд туск
дональд трамп
метте фредериксен
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915304901_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fec8226ed3bd01a92d08d59eebbbd8f.jpg
https://ria.ru/20260106/polsha-2066614938.html
https://ria.ru/20260106/koalitsiya-2066611576.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915304901_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9eeb11dafdb4864f8ad6b7f0485dd833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, дональд туск, дональд трамп, метте фредериксен, нато, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Туск, Дональд Трамп, Метте Фредериксен, НАТО, Удары США по Венесуэле
Туск от имени всей Европы поддержал Данию в вопросе Гренландии

Туск: Дания в вопросе Гренландии может рассчитывать на солидарность всей Европы

© AP Photo / Czarek SokolowskiИзбранный премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего выступления в парламенте
Избранный премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Избранный премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего выступления в парламенте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 6 янв – РИА Новости. Дания в вопросе Гренландии может рассчитывать на солидарность всей Европы, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, вылетая в Париж на встречу "коалиции желающих".
Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил 4 января в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрожать Гренландии. В свою очередь супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро". В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники.
Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Гарантии Украине могут подписать в ближайшие дни в Вашингтоне, заявил Туск
Вчера, 14:13
"Европейская солидарность и уважение интегральности стран НАТО – это элементарные вопросы. Так что Дания может рассчитывать на солидарность всей Европы. В этом нет сомнения", - сказал Туск.
По его словам, вопрос Гренландии будет обсуждаться на встрече "коалиции желающих".
"Не подлежит сомнению, что непредусмотренной нами темой и незапланированной будет также вопрос Гренландии. Он возбудил очень сильные эмоции во всей Европе", - добавил польский премьер.
Туск заявил, что позиция США по Гренландии подрывает смысл существования НАТО.
"Ни один член НАТО не должен нападать или угрожать другому члену Североатлантического союза. Иначе НАТО потеряла бы смысл. Нам очень важно, чтобы все возможные споры или дискуссии решались в диалоге", - сказал он.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Коалиция желающих хочет принять декларацию без обязательств, заявил Туск
Вчера, 13:47
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТускДональд ТрампМетте ФредериксенНАТОУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала