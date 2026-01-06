https://ria.ru/20260106/tusk-2066615111.html
Туск от имени всей Европы поддержал Данию в вопросе Гренландии
Туск от имени всей Европы поддержал Данию в вопросе Гренландии
ВАРШАВА, 6 янв – РИА Новости. Дания в вопросе Гренландии может рассчитывать на солидарность всей Европы, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, вылетая в Париж на встречу "коалиции желающих".
Президент США Дональд Трамп
после операции в отношении Венесуэлы
заявил 4 января в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии
из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР
и РФ
. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен
призвала Трампа прекратить угрожать Гренландии. В свою очередь супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера
Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро". В ответ посол Дании в Вашингтоне
Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники.
"Европейская солидарность и уважение интегральности стран НАТО
– это элементарные вопросы. Так что Дания может рассчитывать на солидарность всей Европы
. В этом нет сомнения", - сказал Туск
.
По его словам, вопрос Гренландии будет обсуждаться на встрече "коалиции желающих".
"Не подлежит сомнению, что непредусмотренной нами темой и незапланированной будет также вопрос Гренландии. Он возбудил очень сильные эмоции во всей Европе", - добавил польский премьер.
Туск заявил, что позиция США по Гренландии подрывает смысл существования НАТО.
"Ни один член НАТО не должен нападать или угрожать другому члену Североатлантического союза. Иначе НАТО потеряла бы смысл. Нам очень важно, чтобы все возможные споры или дискуссии решались в диалоге", - сказал он.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.