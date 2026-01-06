Туск от имени всей Европы поддержал Данию в вопросе Гренландии

Избранный премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего выступления в парламенте. Архивное фото

© AP Photo / Czarek Sokolowski Избранный премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего выступления в парламенте

ВАРШАВА, 6 янв – РИА Новости. Дания в вопросе Гренландии может рассчитывать на солидарность всей Европы, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, вылетая в Париж на встречу "коалиции желающих".

"Европейская солидарность и уважение интегральности стран НАТО – это элементарные вопросы. Так что Дания может рассчитывать на солидарность всей Европы . В этом нет сомнения", - сказал Туск

По его словам, вопрос Гренландии будет обсуждаться на встрече "коалиции желающих".

"Не подлежит сомнению, что непредусмотренной нами темой и незапланированной будет также вопрос Гренландии. Он возбудил очень сильные эмоции во всей Европе", - добавил польский премьер.

Туск заявил, что позиция США по Гренландии подрывает смысл существования НАТО.

"Ни один член НАТО не должен нападать или угрожать другому члену Североатлантического союза. Иначе НАТО потеряла бы смысл. Нам очень важно, чтобы все возможные споры или дискуссии решались в диалоге", - сказал он.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.